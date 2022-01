USA: W branży dostawczej w 2022 r. będzie brakować ponad 200 tys. kierowców

Branży dostawczej w Stanach Zjednoczonych, która pełni kluczową rolę w amerykańskiej gospodarce, grozi w 2022 r. ogromny niedostatek kierowców - zwracaja uwagę portale Sharerig i Voanews.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Dostawców w bieżącym roku będzie brakować ponad 200 tys. kierowców - poinformował portal Sharerig.

Voanews podaje, że już teraz poszukuje się 80 tys. kierowców ciężarówek. Tymczasem aż 70 proc wszystkich towarów w USA jest transportowanych po kraju ciężarówkami.

Jednym z problemów jest niewystarczająca liczba wykwalifikowanych kierowców ciężarówek. Ci, którzy wożą obecnie towary, starzeją się i przechodzą na emeryturę, a nie ma ich kto zastąpić.

Poza tym branża dostawcza jest uważana za niebezpieczną. Niedawne badanie wykazało, że zaledwie 12 proc. kierowców ciężarówek pozostaje w zawodzie po przepracowaniu pierwszego roku. Powodem jest to, że wielu wykwalifikowanych kierowców rezygnuje z tej pracy z przyczyn bezpieczeństwa.

Jak oceniają rozmówcy Voanews, sytuację pogorszyła pandemia Covid-19. Właściciel jednej z firm dostawczych Yuri Shalak powiedział portalowi, że przeciętny wiek kierowców ciężarówek w USA to 47 lat, a tymczasem w ciągu ostatnich 2 lat zwiększyło się zapotrzebowanie na transport towarowy, bo więcej osób zamawia towary przez internet.

Problemy ze znalezieniem siły roboczej sprawiły, że niektóre firmy zaczęły inwestować w nowe technologie, by poprawić przepustowość dróg - takie jak samochody autonomiczne. Zanim jednak zaczną one być masowo stosowane na drogach, może minąć co najmniej 10 lat.

Na razie - jak podkreślono w Sharerig - rozwiązaniem może być zatrudnianie weteranów wojskowych. Departament Pracy uruchomił program, który ma pomóc weteranom w podjęciu nowej pracy jako kierowcy ciężarówek. Niektóre inicjatywy realizowane są na szczeblu stanowym. Np. w Illinois absolwenci szkół i osoby wychodzące z więzienia mogą liczy na pokrycie kosztów szkolenia na kierowców ciężarówek.