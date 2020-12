USA: W ciągu doby przybyło 168 817 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 1718 osób

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował we wtorek wieczorem, że liczba zakażeń koronawirusem zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o 168 817 przypadków. Zarejestrowano też 1718 zgonów z powodu Covid-19.

Zgodnie z szacunkami UJH od początku epidemii w USA odnotowano łącznie 19 mln 526 228 przypadków zakażenia koronawirusem. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych wynosi 337 918.

Jak ostrzegają amerykańscy eksperci w związku z najwyższą w historii liczbą hospitalizacji, brakiem pielęgniarek oraz niezbędnej aparatury, w tym - respiratorów, niektóre szpitale mogą być zmuszone do ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów.

Jak twierdzi CNN, powołując się na lokalną służbę zdrowia, w hrabstwie Los Angeles oddziały intensywnej terapii są od wielu dni tak przepełnione, że rodzi to kłopoty z zaopatrzeniem w tlen i przynajmniej pięć szpitali musiało odmówić przyjęcia nowych pacjentów.

"Nasilenie epidemii wpływa katastrofalnie na sytuację na oddziałach intensywnej opieki medycznej w całym kraju. (…) To jest koszmar" - ocenił w rozmowie z CNN dr Peter Hotez, specjalista chorób zakaźnych z Baylor College of Medicine w Houston, w Teksasie.

Według Covid Tracking Project zajmującego się monitorowaniem kontaktów osób zakażonych, w poniedziałek w szpitalach Ameryki przebywało 121 235 pacjentów chorych na Covid-19. Była to rekordowa, jednodniowa liczba od początku pandemii. Zgodnie z szacunkami federalnego Departamentu Zdrowia i Opieki odsetek pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii wzrósł z 16 proc. we wrześniu do 40 proc. w minionym tygodniu.

"Kiedy w szpitalach zabraknie miejsca, lekarze i bioetycy będą musieli decydować, którzy pacjenci (…) są potencjalnie do uratowania, a którzy nie" - zauważył analityk ds. medycznych CNN, dr Jonathan Reiner.

Grudzień już teraz okazał się najbardziej śmiercionośnym miesiącem podczas trwania epidemii. Wraz ze wzrostem podróży w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku eksperci ds. zdrowia przewidują, że rozprzestrzenianie się koronawirusa dodatkowo się nasili, a liczba hospitalizacji zwiększy.

Zdaniem dyrektor generalnej szpitala Martina Luthera Kinga Jr. w Los Angeles dr Elaine Batchlor utrzymujący się wzrost liczby zakażeń może postawić tę placówkę w sytuacji, kiedy konieczne stanie się "racjonowanie opieki medycznej".

"Jeśli wciąż będziemy obserwować zwiększanie się liczby pacjentów cierpiących na Covid19, to możemy być zmuszeni do robienia czegoś (selekcjonowania pacjentów-PAP), o czym jako pracownicy służby zdrowia nie chcemy nawet myśleć" - powiedziała cytowana przez CNN Batchlor.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski