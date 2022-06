USA: W Dniu Ojca spadki temperatury w północno-wschodniej części Ameryki

Niektóre rejony Ameryki przywitały, przypadający w USA w niedzielę, Dzień Ojca chłodem. Podczas gdy w górnej części Środkowego Zachodu i niektórych obszarach południowych, obowiązują alerty z powodu upałów, na północnym wschodzie temperatura spadła nawet do 4,5 stopnia Celsjusza.

Niższe temperatury wynikają z dużego obniżenia prądu strumieniowego (stosunkowo wąskie pasma silnego wiatru w górnych warstwach atmosfery) wzdłuż wschodniego wybrzeża. Umożliwiło to napływ chłodniejszego powietrza do północno-wschodniej części kraju i części rejonu środkowego Atlantyku.

Krajowa Służba Meteorologiczna w Bostonie podkreśliła, że niskie temperatury w ciągu dnia byłyby bardziej typowe dla końca kwietnia lub początku października, niż dla połowy czerwca. Spodziewane są zwłaszcza na północnym wschodzie i w południowej Nowej Anglii. Mogą nawiedzić również inne rejony - od obszarów środkowego Atlantyku po dolinę Ohio.

W Wheeling w Zachodniej Wirginii prognozy wskazują na 4,4 stopnia C, w Bangor, w stanie Maine - 9,4 stopnia C, a w Bostonie - 16,6 stopnia C.

Jak podała CNN, w dolinie Ohio i w rejonie środkowego Atlantyku temperatury będą nieco poniżej średniej, ale dalej na północ, na przykład w Nowym Jorku, spadną poniżej 5 do 10 stopni w stosunku do normalnych o tej porze roku. Dalej, na północ, będą o około 10 stopni niższe od średniej, a w niektórych rejonach północnej Nowej Anglii będzie nawet chłodniej.

Jednocześnie w środkowej części kraju utrzymują się wysokie temperatury. Na obszarach równin i w górnej części Środkowego Zachodu obowiązują alerty z powodu upałów. Temperatury mogą tam osiągnąć lub przekroczyć 37,7 stopni C.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski