USA: W Kongresie głosowanie nad utworzeniem komisji w sprawie ataków na Kapitol

W środę Izba Reprezentantów Kongresu USA głosować będzie nad ustawą w sprawie utworzenia komisji ds. ataku na Kapitol z 6 stycznia 2001 roku. Według lidera większości demokratycznej w Izbie Steny Hoyera akt prawny zostanie ustanowiony.

Zgodnie z projektem ustawy, komisja składałaby się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, mianowanego przez przewodniczącą Izby Nancy Pelosi i szefa senackiej większości demokratycznej Chucka Schumera. O funkcji wiceprzewodniczącego decydowaliby szefowie mniejszości republikańskiej w Izbie Kevin McCarthy oraz w Senacie Mitch McConnell.

Komisja miałaby m.in. prawo do wydawania wezwań do sądu w celu gromadzenie informacji potrzebnych do przeprowadzenia śledztwa. Wymagałoby to zgody między przewodniczącym i wiceprzewodniczącym lub głosowania większości członków komisji.

Dwustronne porozumienie w sprawie komisji badającej okoliczności ataku na Kapitol zawarli w ubiegłym tygodniu szef komisji bezpieczeństwa krajowego w niższej izbie Kongresu Bennie Thompson oraz zasiadający w niej główny Republikanin John Katko. Był on jednym z 10 członków GOP w Izbie głosujących za impeachmentem Donalda Trumpa w następstwie zamieszek na Kapitolu, w trakcie których zostało zabitych pięć osób.

McCarthy nie poparł porozumienia. Zarzucił Pelosi, że nie negocjuje w dobrej wierze. Jego zdaniem zakres działań komisji powinien uwzględniać także inne przypadki przemocy politycznej już po 6 stycznia.

"Biorąc pod uwagę polityczne błędy, które zaszkodziły temu procesowi, zważywszy na powielaną i potencjalnie bezproduktywną naturę tego wysiłku, a także krótkowzroczną agendę przewodniczącej (Pelosi), która nie uwzględnia wzajemnie powiązanych form przemocy politycznej w Ameryce, nie mogę poprzeć tej legislacji" - argumentował McCarthy.

W jego opinii komisja powinna mieć szerszy zakres niż tylko atak na Kapitol z 6 stycznia. Podkreślił, że projekt ustawy ignoruje m.in. przemoc polityczną, która dotknęła amerykańskie miasta i śmiercionośny atak na policję na Kapitolu 2 kwietnia 2021 roku. Napastnik z nożem wjechał wówczas samochodem w barykadę chroniącą Kapitolu i próbował rzucić się na funkcjonariuszy.

NBC podkreśla, że sprzeciw McCarthy'ego może wpłynąć na decyzję innych Republikanów i zmniejszyć szanse na uchwalenie ustawy. Demokraci w Izbie Reprezentantów mogą ją przegłosować. Jednakże przeforsowanie aktu prawnego w Senacie wymagałoby poparcia co najmniej 10 Republikanów dla przełamania obstrukcji parlamentarnej (filibuster).

Przeciwny tworzeniu komisji w sprawie ataków 6 stycznia jest m.in. członek komisji regulaminowej w Senacie Roy Blunt, bliski sojusznik McConnella.

"Myślę, że komisja może stać się kolejnym powodem, aby nie podejmować decyzji, które moim zdaniem powinniśmy podejmować już teraz w sprawie rekrutacji policjantów, problemów z zarządem policji na Kapitolu" - ocenił Blunt.

We wtorek Pelosi zapowiedziała, że głosowanie odbędzie się w środę zgodnie z planem. "Jestem bardzo zadowolona, że mamy dwupartyjny projekt ustawy, który trafi pod obrady" - powiedziała w wywiadzie dla NBC News. Nazywała rozczarowującym, ale nie zaskakującym "tchórzostwo ze strony niektórych Republikanów, którzy nie chcą znaleźć prawdy".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski