USA: W Kongresie trwa debata nad kolejnym pakietem dla gospodarki

W amerykańskim Kongresie trwa debata nad kolejnym, piątym już pakietem dla pogrążonej w kryzysie amerykańskiej gospodarki. Republikanie gotowi są poprzeć propozycję o wartości biliona dolarów, Demokraci chcą trzykrotnie więcej.

O punkcie wyjścia do negocjacji na poziomie 1 bln dolarów poinformował w poniedziałek reprezentujący Republikanów minister finansów Steven Mnuchin.

Nancy Pelosi, Demokratka i szefowa Izby Reprezentantów, uważa że to za niska kwota. "To nie wystarczy, potrzebujemy więcej. Ale widzimy publiczną ewolucję myślenia (Republikanów)" - oceniła. Demokraci w kontrolowanej przez siebie Izbie Reprezentantów już w maju przegłosowali mający wesprzeć amerykańską gospodarkę w trakcie epidemii koronawirusa pakiet o wartości ok. 3 bln dolarów. Otwarcie deklarowali wtedy, że stanowi to zaproszenie do negocjacji dla mających większość w Senacie Republikanów. By nowy pakiet wszedł w życie muszą przegłosować go dwie izby amerykańskiego parlamentu, a następnie podpisać prezydent.

W swojej propozycji Demokraci opowiedzieli się za utrzymaniem aż do stycznia 2021 roku dodatkowych 600 dolarów tygodniowo do podstawowej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Fundusz ten kończy się w lipcu i Republikanie nie chcą go przedłużać.

Sprzeciw Republikanów budzi także zapis Demokratów mówiący o blisko bilionie dolarów wsparcia dla władz stanowych oraz lokalnych.

Zgodnie z liczącą ponad 1,8 tys. stron propozycją Demokratów Amerykanie zarabiający poniżej 75 tys. USD rocznie mają otrzymać ponownie 1,2 tys. USD Gospodarstwo domowe mogłoby uzyskać maksymalnie środki o wysokości 6 tys. dol.

Jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne dla Amerykanów wprowadzono już we wcześniejszym rekordowym, wartym ponad 2 bln dol. pakiecie stymulacyjnym przegłosowanym przez Kongres w marcu. Zdecydowana większość z uprawnionych otrzymała pieniądze.

Mnuchin w wywiadzie dla stacji CNBC na początku lipca deklarował, że rząd popiera kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych do Amerykanów. Jednocześnie - co podkreślał wielokrotnie prezydent Donald Trump - dla administracji ważne jest to, by nowy pakiet zawierał ulgi podatkowe.

Debata nad nowym środkami wsparcia dla gospodarki rozpoczyna się, gdy w USA ponownie odnotowuje się wysokie dzienne przyrosty ofiar śmiertelnych epidemii (powyżej 600 osób) oraz wykrywanych przypadków zakażeń (ponad 70 tys.). W wielu stanach przywrócono zniesione już wcześniej ograniczenia; nowe dane stawiają pod znakiem zapytania powrót dzieci do szkół na jesień.

W czterech przegłosowanych już pakietach Kongres rozdysponował prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowi największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski