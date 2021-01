USA: W Minnesocie "szczepionkowa loteria" dla seniorów

By uniknąć przeciążenia serwerów władze stanu Minnesota w USA przeprowadziły we wtorek "szczepionkową loterię" dla seniorów. Zapisanym w systemie losowo przyznana zostanie data szczepienia.

Po problemach z przeciążonymi serwerami rejestracja na szczepienia seniorów nie odbywa się już w Minnesocie na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Terminy zastrzyków zostaną przydzielone losowo seniorom, którzy zapisali się we wtorek w systemie. O dacie szczepień pacjenci zostaną poinformowani w środę przez SMS, mail lub telefon od władz.

W tym tygodniu w dziewięciu klinikach w Minnesocie zarezerwowano 8 tysięcy dawek dla osób powyżej 65. roku życia.

Do tej pory w USA wykonano ponad 23,5 miliona szczepień przeciwko koronawirusowi. Planowo do lata zaszczepiona ma być większość Amerykanów. Pod koniec stycznia regularnie wykonuje się ponad milion zastrzyków dziennie, a prezydent Joe Biden ma nadzieję, że niedługo ich liczba przekraczać będzie w dobę 1,5 mln.

Mimo trwającego od ponad miesiąca procesu szczepień epidemia w USA nie ustępuje. We wtorek na Covid-19 zmarło aż 4165 Amerykanów, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 425 038. Amerykańskie władze obawiają się, że pół miliona zgonów Stany Zjednoczone przekroczą jeszcze w lutym. Apelują do Amerykanów, by nie tracić ostrożności i wciąż zakładać maseczki oraz zachowywać od siebie zalecany dystans.