USA: W New Jersey prowadzi Biden, ostateczne wyniki za kilka dni

Po przeliczeniu głosów w ponad 51 proc. okręgów wyborczych kandydat Demokratów Joe Biden prowadził w wyborach prezydenckich w stanie New Jersey z Donaldem Trumpem 61,22 do 37,74 proc.

Stan New Jersey ma 18 głosów elektorskich.

W wyborach do Senatu USA reprezentujący New Jersey Cory Booker, który był demokratycznym kandydatem do nominacji na prezydenta, miał wyraźną przewagę nad republikańskim konkurentem Rikiem Methą.

Elektorat New Jersey zaaprobował poprawkę do stanowej konstytucji zezwalającą na legalizację marihuany.

Władze stanu zaznaczyły, że ponieważ większość kart do głosowania została wysłana pocztą, ogłoszenie ostatecznych rezultatów wyborów może nastąpić dopiero kilka dni.