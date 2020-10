USA: W Nowym Jorku 6. Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Społeczność polsko-amerykańska w Nowym Jorku po raz szósty celebruje w tym roku Polonijny Dzień Dwujęzyczności. Koronawirus sprawił, że obchody mają głównie charakter wirtualny.

"2020 to trudny rok z powodu pandemii i wielu uczniów nie wróciło do tradycyjnych klas, tylko zasiadło w domu przed komputerami. Nie jest to jednak powód, żeby zapomnieć o święcie, które już połączyło wiele szkół i społeczności na świecie" - wyjaśniają pomysłodawcy przedsięwzięcia, fundacja i portal Dobra Szkoła Nowy Jork.

Jak powiedziała PAP szefowa fundacji Marta Kustek, wydarzenie koncentruje się nie tylko na przedszkolach i szkołach polonijnych czy amerykańskich, mających program dwujęzyczny angielski i polski. Jest adresowane do każdego Polaka, mieszkającego poza granicami ojczyzny.

"Na przykład w Copiague, na Long Island, nasi rodacy co roku, w tym także dzisiaj, gromadzą się w restauracji +Zagłoba+. Śpiewają polskie piosenki, są quizy, szarady, zabawy językowe, karaoke i wspaniała okazja, żeby się spotkać. Nie ma sztywnych reguł. Limitem jest tylko wyobraźnia i kreatywność, a tego przecież nie brakuje osobom polskiego pochodzenia" - przekonuje Kustek dodając, że święto dwujęzyczności przyciąga co roku w metropolii nowojorskiej tysiące osób.

Jak wyszczególnia, niektóre quizy, oparte są na polskich legendach, nauczyciele i uczniowie piszą wiersze, a także scenariusze do przedstawień. Dzieci dzielą się opowieściami o swoich przodkach, mówią o przeczytanych książkach. Kiedy nie ma zagrożenia pandemią, sobotnie szkoły odwiedzają postacie z polskich bajek, wykreowane przez pedagogów, np. Smok Wawelski.

Portal Dobra Szkoła Nowy Jork przypomina, że Koziołek Matołek zawitał do Szkoły Kazimierza Pułaskiego w South Hackensack, w stanie New Jersey. Zauważyło to Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, które przyłączyło się do 6. Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.

Różnorakie konkursy obejmują np. filmiki z serii pt. "Podziel się swoim talentem", czy rywalizacje na to, kto napisze najciekawszy tekst na temat "Dwujęzyczność w małym i wielkim świecie".

"Było to wyzwaniem literackim na prozę poetycką, a jednak udało się, bo polonijni uczniowie są odważni też w pisaniu. Wykazali się wyobraźnią" - ocenili organizatorzy współzawodnictwa.

Według Kustek obchody wzbogacają wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Tradycją stały się już m.in. inspirujące wizyty profesora studiów polskich na nowojorskim Uniwersytecie Columbia Christophera Caesa w szkole w Hackensack. Przyprowadza ze sobą zawsze studentów, którzy nie są Polakami.

"Wszystko kręci się wokół podkreślania, że znajomość języka polskiego jest wartością, wzmacniania tego przekazu przede wszystkim wśród rodziców. Chcemy, aby dzieci dostawały od nich dar języka polskiego. Chodzi nie tylko, aby pamiętały o swoich korzeniach. Daje im to praktyczne korzyści, jak możliwość znalezienia wymagającej dwujęzyczności pracy czy o wiele większą łatwość uczenia się kolejnego obcego języka" - podkreśla szefowa Dobrej Szkoły Nowy Jork.

Święto dwujęzyczności obchodzone jest tradycyjnie w trzeci weekend października.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski