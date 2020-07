USA: W Nowym Jorku od poniedziałku ostatnia faza reaktywowania gospodarki

Nowy Jork wchodzi w poniedziałek w ostatnią fazę reaktywowania gospodarki. Ze względu na obawy o nawrót pandemii zamknięte pozostaną m.in. duże centra handlowe i muzea, a restauracje i bary serwować będą posiłki tylko na zewnątrz.

"Widzimy wiele innych stanów zmierzających w złym kierunku. Powoduje to dużą ostrożność w naszym podejściu" - powiedział burmistrz Bill de Blasio, uzasadniając utrzymanie pewnych ograniczeń. Podkreślił, że miasto jest na dobrej drodze do przejścia w poniedziałek do czwartej fazy.

Powściągliwość we wznawianiu działalności gospodarczej w tak gęsto zaludnionym mieście jak Nowy Jork tłumaczy się faktem, że nie wszyscy ludzie, zwłaszcza młodzi, stosują się do nakazu noszenia maseczek, zachowywania dystansu społecznego itp.

Stan i miasto Nowy Jork wciąż przodują w USA w zwalczaniu Covid-19. Nastąpił jednak niepokojący wzrost liczby zakażeń z powodu koronawirusa odnotowanych w przedziale wieku od 21 do 29 lat. Dlatego inaczej niż w pozostałych regionach stanu niektóre z ograniczeń wciąż pozostaje w mocy.

W mieście czwarta faza otwierania obejmuje obiekty i aktywność na świeżym powietrzu, gdzie ryzyko zakażenia SARS-Cov-2 jest stosunkowo niewielkie.

Czynne będą m.in. ogrody zoologiczne i botaniczne, wznowiona zostanie produkcja filmów, programów telewizyjnych i muzycznych na wolnym powietrzu. Rozgrywki profesjonalnych drużyn sportowych odbywać się będą bez fanów na trybunach.

Restauracje i bary w zamkniętych pomieszczeniach, muzea i duże centra handlowe wciąż jednak nie otworzą swych podwojów. Wiąże się to z obawami o rozprzestrzenianie się koronawirusa w zamkniętych pomieszczeniach.

"Jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o wnętrza. Musimy zachować równowagę i mamy czas" - podkreślił burmistrz dodając, że obaj z gubernatorem Andrew Cuomo są zgodni co do konieczności przezornego "otwierania części naszej gospodarki wówczas, kiedy będzie można to robić bezpiecznie".

W nawiązaniu do inicjatywy miasta "Otwarta restauracja" podkreślił, że potrwa ona do 31 października. Uczestniczy w tym programie 8600 restauracji i barów, co zapewnia wielu ludziom pracę. W piątki, soboty i niedziele na wyselekcjonowanych 40 odcinkach będą zamknięte kolejne ulice, żeby ułatwić gastronomiczną działalność.

"Myślę, że wielu nowojorczyków skorzysta z tej okazji" - wyraził nadzieję de Blasio.

Chwalił właścicieli i personel firm za wysiłki na rzecz odpowiedniego prowadzenia restauracji i barów w czasie obowiązujących obostrzeń we właściwy sposób.

Burmistrz zapowiedział także przywrócenie od poniedziałku zasad tzw. alternatywnego parkingu, kiedy po jednej ze stron ulicy nie wolno zostawiać przez kilka godzin pojazdów na czas czyszczenia jezdni. Przepis był zawieszony przez większą część trwania pandemii Covid-19.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski