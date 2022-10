USA: W Nowym Jorku trwają targi polskich uczelni wyższych

W Nowym Jorku trwają dwudniowe Targi Polskich Uczelni. Największym zainteresowaniem wśród młodych przedstawicieli amerykańskiej Polonii cieszą się studia medyczne i inżynieryjne w Polsce. Dla polonijnych studentów pragnących kształcić się w języku polskim nauka jest bezpłatna.

"Jako Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) chcemy pokazywać młodzieży z całego świata wartość polskich uczelni, fakt, że funkcjonują w międzynarodowym obiegu naukowym i akademickim. Na nowojorskim spotkaniu zależy nam, żeby zetknąć z uczelniami młodzież o polskich korzeniach. Możemy w ten sposób promować polskie wartości, kształtować polską tożsamość czy postawę otwartości na historię naszego kraju. Studenci stają się realnymi ambasadorami Polski" - powiedział PAP kierownik zespołu promocji szkolnictwa wyższego za granicą NAWA Łukasz Gazur.

Do flagowych działań i propozycji zaliczył program "Anders NAWA" imienia gen. Władysława Andersa, stworzony z myślą o najzdolniejszej młodzieży polonijnej. Program nie tylko umożliwia bezpłatne studiowanie w Polsce, ale obejmuje stypendium dla kwalifikujących się osób.

"Istotne jest, że jeśli w roku 2018 zgłoszeń było ok. 1700, teraz jest ok 2 tys. Po raz pierwszy mamy stypendystę ze Stanów Zjednoczonych i czekamy na następnych. Cieszy nas to, bo od pewnego czasu koncentrujemy się na USA" - zaznaczył Gazur.

Jego zdaniem zwłaszcza studia medyczne i techniczne są oceniane przez młodzież polonijną bardzo wysoko. W Dublinie okazało się natomiast, że więcej jest kandydatów na polskie studia weterynaryjne niż na medycynę.

"W tej chwili jest to polski towar eksportowy. Studia medycyny w Polsce, nawet jeśli będzie ktoś wybierze naukę w języku angielskim, za co trzeba płacić, są o wiele tańsze niż np. w Wielkiej Brytanii, krajach starej Europy czy w USA" - zapewniał.

Gabriela Gudaś wybiera się na medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ).

"Myślę, że jest to jedna z najlepszych szkół w Polsce, słyszałam o niej dużo dobrych rzeczy. Przyciąga mnie historia uniwersytetu. Zawsze lubiłam biologię, ciekawi mnie co się dzieje w ludzkim ciele, w świecie zwierząt i roślin" - powiedziała PAP.

Dr Izabela Zawiska z Działu Współpracy Międzynarodowej UJ zauważyła, że największym zainteresowaniem cieszą się komercyjne, sześcioletnie płatne studia na Collegium Medicum w języku angielskim. Jak zapewniła, uczelnia jest otwarta na każdego studenta, a do popularnych kierunków należy też psychologia prowadzona w języku polskim.

"W tej chwili na Uniwersytecie Jagiellońskim kształci się 36 tysięcy studentów. Myślę, że 11 proc. z nich to studenci zagraniczni. Przybywają zarówno na krótkie bilateralne wymiany, na semestr lub dwa, a ten okres jest uznawany na ich macierzystych uczelniach. Nie ponoszą wówczas kosztów związanych ze studiami. W tej chwili mamy ponad 330 umów bilateralnych, w tym ok. 40 z USA" - wyliczyła w rozmowie z PAP Zawiska.

Zwróciła uwagę, że studenci zagraniczni przybywają też na studia odpłatne.

"Jesteśmy dla nich najstarszą i najlepszą uczelnią w Polsce, uczelnią starą, ale też bardzo nowoczesną. Z naszych statystyk wynika, że 75 proc. absolwentów dostaje po powrocie do swoich krajów pracę w miejscach związanych z kierunkiem studiów" - podkreśliła.

Wicekonsul Stanisław Starnawski podsumował w wypowiedzi dla PAP, że na targi wybrały się najlepsze polskie uczelnie, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, uniwersytety z Poznania, Łodzi, inne wyższe uczelnie publiczne i prywatne.

"Mamy nadzieję, że polskie uczelnie mające bardzo wysoki poziom badań i nauczania będą w dalszym ciągu mogły przedstawiać swoją ofertę edukacyjną Polonii, ale też studentom amerykańskim. Interesuje ich to także dlatego, ponieważ Polska jest pięknym, nowoczesnym krajem oraz ze względu na bardzo korzystne warunki finansowe" - zaznaczył.

Do najbardziej popularnych kierunków zaliczył studia medyczne, inżynieryjne, a w dalszej kolejności kierunki związane z naukami ścisłymi, humanistyczne i z zakresu nauk społecznych.

"Mimo że studenci mają pozytywny wizerunek Polski, są często miło zaskoczeni poziomem oferty edukacyjnej, warunkami i komfortem życia w Polsce" - dodał.

Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku zorganizowały: NAWA, konsulat polski w Nowym Jorku i Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Sławomir Żółtek oraz prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Paweł Włodarski.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski