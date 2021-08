Wejście do restauracji i siłowni tylko za okazaniem dowodu szczepienia

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił we wtorek, że od 16 sierpnia okazanie dowodu szczepienia będzie warunkiem wejścia do restauracji, siłowni, teatrów i innych placówek w mieście. Obowiązek dotyczy również pracowników tych lokali i instytucji.

Ogłoszone przez burmistrza działania to pierwsze restrykcje tego typu w całym kraju i następują w obliczu nowej fali pandemii Covid-19 w USA. De Blasio nazwał nową akcję przeciwepidemiczną "kluczami do Nowego Jorku".

"Nowy Jork to cudowne miejsce, pełne cudów i jeśli jesteś zaszczepiony, jest on dla ciebie otwarty. Masz do niego klucz i możesz otworzyć drzwi" - mówił burmistrz. Jak dodał, celem działań jest uświadomienie ludzi, że "szczepienie jest dosłownie konieczne dla dobrego, pełnego i zdrowego życia".

"To da nam większe możliwości walki z wariantem Delta, a zwalczając wariant Delta będziemy mogli kontynuować naszą odbudowę i ostatecznie pokonać Covid" - powiedział de Blasio.

Nowe przepisy wejdą w życie 16 sierpnia. Burmistrz zaznaczył jednak, że już wcześniej wiele prywatnych firm, restauracji i teatrów wprowadziło podobne regulacje na własną rękę, korzystając m.in. z aplikacji Excelsior Pass, cyfrowego paszportu wprowadzonego przez władze stanu Nowy Jork.

To już kolejny krok miejskich władz w kierunku promocji szczepień. Wcześniej burmistrz zapowiedział obowiązek szczepień dla miejskich urzędników.

Według oficjalnych danych, 60 proc. mieszkańców metropolii, w tym 72 proc. dorosłych, otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. W pełni zaszczepionych jest 55 proc. mieszkańców Nowego Jorku.