USA: W połowie stanów zaszczepiono co najmniej 50 proc. dorosłych

W co najmniej połowie stanów USA, a także w Waszyngtonie DC, szczepienia przeciwko koronawirusowi objęły w pełni co najmniej 50 proc. dorosłych osób. Są pośród nich zamieszkałe przez Polaków stany m. in. Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pensylwania oraz Wisconsin.

Z ogłoszonych w niedzielę danych amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wynika, że stanem o najwyższym, odsetku (62 proc.) w pełni zaszczepionych osób w wieku 18 lat i starszych jest Maine. Blisko 61,3 proc. dorosłych Amerykanów w tym stanie otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, a około 49,6 proc. jest w pełni zaszczepionych.

W skali kraju ponad 49 proc. populacji dostało co najmniej jedną dawkę a ponad 39 proc. jest w pełni zaszczepionych - wynika z danych CDC.

Zdaniem władz od około roku USA rejestrują obecnie jeden z najniższych odsetków zakażeń na Covid-19. Zgodnie z przewidywaniami, że wkrótce można będzie osiągnąć jeszcze większy postęp.

"W całym kraju przypadki zachorowań na Covid-19 i ofiar śmiertelnych drastycznie spadły. "Jeśli utrzymamy tempo szczepień może ich być jeszcze mniej, a ryzyko przyszłej fali (pandemii) w twojej społeczności zostanie znacznie obniżone" - mówił cytowany przez CNN doradca Białego Domu Andy Slavitt.

Z szacunków Johns Hopkins University wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia, w Stanach Zjednoczonych odnotowano dziennie średnio ponad 25.000 nowych przypadków wirusa, który spowodował ponad 540 zgonów. Eksperci zwracają uwagę, że są to wciąż wysokie liczby, ale według uczelni średnia dzienna liczba przypadków Covid-19 spadła o 57 proc. w porównaniu z tym, co było zaledwie miesiąc temu. Siedmiodniowa średnia dziennych zgonów z powodu Covid-19 jest niższa o 23 proc. niż miesiąc temu.

"Ludzie, którzy zarażają się teraz to zazwyczaj młodsi, mniej podatni na infekcje, ponieważ wiele osób (starszych) bardziej podatnych na zostało już zaszczepionych" - wyjaśniał w niedzielę stacji CBS były komisarz Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) Scott Gottlieb.

Jego zdaniem dzieci nie muszą już nosić maseczek na zewnątrz i CDC będą musiały zrewidować swoje wytyczne dotyczące obozów letnich. Zastrzegł jednak zarazem, że rodzice "muszą dokonać oceny ryzyka związanego ze środowiskiem, w którym dziecko będzie przebywać".

