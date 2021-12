USA: W ponad 30 tornadach zginęło co najmniej 79 osób

W nocy z piątku na sobotę przez sześć amerykańskich stanów przetoczyło się ponad 30 tornad. Tylko w Kentucky zginęło co najmniej 70 osób, a ich liczba może nawet przekraczać 100 - ocenił gubernator Andy Beshear.

"Jestem całkiem pewien, że liczba zabitych może w rzeczywistości przekroczyć 100. (…) To było najbardziej niszczycielskie tornado w historii naszego stanu. Skala zniszczeń jest nieporównywalna z niczym, co kiedykolwiek widziałem" - podkreślił.

Według gubernatora tornado przetoczyło się przez 365 km, a na niemal 322 km pozostawiło po sobie potężne zniszczenia. Mówił o powalonych obiektach, drzewach i zniszczonych domach. Jego zdaniem część niektórych miejscowości "po prostu zniknęła". Jak dodał, kiedy uderzyło tornado około 110 osób było w fabryce świec w Mayfield. Mogło tam zginąć kilkadziesiąt osób.

Do innych zniszczonych budynków w liczącym ok. 10 tys. mieszkańców Mayfield należą m.in. gmach sądu hrabstwa Graves i przylegające do niego więzienie.

"Kentucky jest dzisiaj zjednoczone z ludźmi z zachodniego Kentucky. Chcemy przyjść im z pomocą, wesprzeć ratowników, przyjść w sukurs cierpiącym ludziom, a następnie pomóc w odbudowie. To nie jest sprawa jednego dnia. To jest jeden stan i pozostaniemy zjednoczeni, aby wspomóc nasze rodziny. Wiele rodzin potrzebuje także naszych modlitw" - mówił Beshear.

Podkreślił, że pełną pomoc dla stanu zaoferował minister bezpieczeństwa krajowego, a także inne agencje federalne. Przyrzekli to także senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów USA.

Prezydent Joe Biden napisał w sobotę na Twitterze, że został poinformowany o sytuacji i zapewnił wsparcie. "Dziś rano zostałem poinformowany o niszczycielskich tornadach w środkowej części USA. (…) Stracić bliską osobę w takiej burzy to niewyobrażalna tragedia. Współpracujemy z gubernatorami, aby zapewnić, że mają to, czego potrzebują, gdy trwa poszukiwanie ocalałych i ocena szkód".

CNN podała, że co najmniej 30 tornad odnotowano w sześciu stanach: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Missisipi i Tennessee. Wyliczyła też, w oparciu o informacje władz stanowych i lokalnych, że co najmniej 79 osób zginęło w wyniku serii tornad, które w nocy przeszły przez Środkowy Zachód i południowo-wschodnie Stany Zjednoczone.

Wśród ofiar śmiertelnych żywiołu media wymieniają m.in. trzy - w Tennessee. W zawalonym magazynie Amazona w mieście Edwardsville w stanie Illinois zginęły co najmniej dwie osoby. W północno-wschodnim Arkansas, w mieście Monette, co najmniej jedna osoba nie żyje, a 20 osób zostało rannych. Kolejna zmarła w pobliskim Leachville.

Zgłoszono ponad 500 tys. wyłączeń prądu.

W piątek, jeszcze przed północą, Krajowe Służby Pogodowe (NWS) wydały ponad 100 ostrzeżeń przed tornadami. Według meteorologa CNN Brandona Millera jest to największa liczba ostrzeżeń o tornadach wydana kiedykolwiek w jeden grudniowy dzień.

Meteorolodzy ostrzegają przed potencjalną możliwością wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych w ciągu weekendu, w miarę jak żywioł będzie przemieszczał się na wschód.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski