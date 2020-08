USA: W poniedziałek rozpoczyna się konwencja Partii Republikańskiej

W Charlotte, w Karolinie Północnej, rozpoczyna się w poniedziałek Krajowa Konwencja Republikanów, która będzie przebiegać pod hasłem "Honorowanie wspaniałej historii amerykańskiej". Zapowiedziany jest udział prezydenta Donalda Trumpa.

Konwencja będzie miała głównie charakter wirtualny. Mottem pierwszego dnia jest "Ziemia obiecana". 336 delegatów zagłosuje formalnie nad ponowną nominacją Donalda Trumpa i wiceprezydenta Mike'a Pence. Liczba delegatów ze względu na pandemię kotonawirusa została zredukowana. Zazwyczaj konwencja gromadzi prawie 2500 delegatów.

Biały Dom ogłosił, że prezydent weźmie w poniedziałek udział w długim cyklu wydarzeń w Północnej i Południowej Karolinie. Według zapowiedzi będzie codziennie w różny sposób występował na konwencji.

Pierwsza dama USA Melania Trump przemówi z Ogrodu różanego Białego Domu we wtorek. Jest to dzień, którego mottem jest "Kraina możliwości". Także we wtorek zamierza zwrócić się do uczestników i obserwatorów konwencji sekretarz stanu Mike Pompeo, który właśnie udaje się do Izraela.

Środa będzie "Krainą bohaterów". Pośród mówców znajdzie się Mike Pence. Wygłosi swe przemówienie z historycznego bastionu Fort McHenry w Baltimore.

Na zakończenie konwencji w czwartek, który będzie przebiegać pod hasłem "Kraina Wspaniałości", Trump przyjmie nominację na kandydata na prezydenta w drugiej kadencji z Południowego Trawnika w Białym Domu. Wygłosi też z Waszyngtonu główne przemówienie.

Sztab kampanii wyborczej Trumpa poinformował, że każdego dnia konwencji przywódcy polityczni i zwykli Amerykanie opowiadać będą historie "pełne nadziei i patriotyzmu".

Zaplanowane są też m.in. wystąpienia przewodniczącego większości republikańskiej w Senacie Mitcha McConnella, senatorów z Karoliny Południowej Tima Scotta i Joni Ernst z Iowa, przywódcy mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy'ego oraz byłej ambasador Stanów Zjednoczonej przy ONZ Nikki Haley.

Doradca kampanii wyborczej Trumpa, Jason Miller, zapewniał w niedzielę w programie NBC "Meet the Press", że Republikanie będą mieć "optymistyczną konwencję". Zarówno prezydent jak jego partyjni sojusznicy spodziewają się, że ich konwencja będzie miała większą oglądalność telewizji niż konwencja Demokratów.

"Będziemy mieć więcej tego na żywo niż oni. Myślę, że nagrywanie jest dość nudne" - ocenił Trump.

Według publicznego radia NPR, powołującego się na Krajowy Komitet Republikanów (RNC) partia nie będzie w trakcie konwencji aktualizować swej platformy z roku 2016, ani też zasad działania.

Zagrożenie uniemożliwiło, podkreśla RNC, planowanie wydarzeń z udziałem dużych tłumów. Ci którzy przybywają do Charlotte muszą się poddać w namiocie, przed hotelem Westin, testowi na obecność koronawirusa. Są zobowiązani do noszenia masek i mierzenia temperatury. Delegaci nie mogą nawet przesuwać krzeseł w salach konferencyjnych. Wszyscy muszą zachować dystans społeczny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski