USA: W Senacie ruszyło przesłuchanie Barrett

Senacka komisja sprawiedliwości rozpoczęła w poniedziałek czterodniowe przesłuchanie Amy Coney Barrett, kandydatki do Sądu Najwyższego. Demokraci podczas posiedzenia wyrażali obawy, że nominacja tej konserwatywnej sędzi może spowodować podjęcie próby odstąpienia od Obamacare.

Demokraci od początku przesłuchania przedstawiali nominację Barrett jako próbę przejęcia władzy w Sądzie Najwyższym w roku wyborczym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i Republikanów.

Wyrażali obawy, że Barrett doprowadzi do zakończenia finansowania ubezpieczenia zdrowotnego Affordable Care Act, znanego powszechnie jako Obamacare.

W centrum ich wypowiedzi znajdowała się też kwestia konserwatywnego podejścia potencjalnej sędzi SN do aborcji.

Natomiast Republikanie wskazywali na bogate doświadczenie prawnicze Barrett i stawiali jej osobę za wzór w życiu rodzinnym.

Przesłuchanie odbywa się wzdłuż partyjnych linii.



- O ile nie wydarzy się nic dramatycznego, wszyscy Republikanie zagłosują na "tak", a wszyscy Demokraci - na "nie" - mówił senator GOP z Karoliny Południowej Lindsey Graham.

Republikanom zależy, by z nominacją Barrett zdążyć przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 3 listopada. Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell zarządził rozpoczęcie przesłuchań parlamentarnych w 16 dni po ogłoszeniu przez prezydenta nominacji. Średnio u ośmiu urzędujących sędziów Sądu Najwyższego okres ten trwał 56 dni.

Jeżeli Senat zatwierdzi kandydaturę Barrett, to konserwatyści będą mieli w pełniącym ważną rolę społeczną i polityczną w USA Sądzie Najwyższym przewagę sześć do trzech. Sędziowie do tego gremium nominowani są dożywotnio.

Przesłuchanie odbywa się przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa epidemicznego. U dwóch członków komisji wykryto koronawirusa; część senatorów łączy się z zebranymi w Kapitolu przez internet.

Posiedzenie jest bezprecedensowe, gdyż nigdy wcześniej Senat nie rozpatrywał kandydata do SN, gdy tylu Amerykanów zagłosowało już w wyborach. W związku z pandemią głosować korespondencyjnie lub osobiście w lokalu można już w ponad 30 stanach; z prawa tego skorzystało już ponad 9 mln obywateli USA.

Zgodnie z sondażem dla "Washington Post" 52 proc. zarejestrowanych amerykańskich wyborców uważa, że nowego sędziego nie powinno się nominować przed 3 listopada, czyli datą wyborów prezydenckich. 44 proc. głosujących nie widzi w tym nic złego.

Barrett jest katoliczką i byłą profesor na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie. Ma siedmioro dzieci, w tym dwójkę adoptowaną z Haiti.

Dziennik "New York Times" zauważa, że Barrett jest "antytezą liberalnych wartości sędzi Ruth Bader Ginsburg", która zmarła we wrześniu.

Urodzona w Luizjanie kandydatka do SN uznaje się za uczennicę Antonina Scali, ikony konserwatystów w USA. Głosi, że jego "podejście do prawa jest także jej". Scalia był zwolennikiem tzw. oryginalizmu, szkoły która twierdzi, że sędziowie powinni kierować się ścisłą interpretacją konstytucji, zgodnie z intencjami jej twórców. Był przeciwnikiem zniesienia zakazu aborcji w 1973 r.