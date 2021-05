USA: W stanie Nowy Jork koniec z wymogiem masek dla zaszczepionych

Stan Nowy Jork nie będzie już wymagał od osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 noszenia masek w wielu miejscach publicznych, przyjmując nowe wytyczne z ub. tygodnia Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób - powiedział w poniedziałek gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.

"Powróćmy do życia - wzywał Cuomo z nowojorskiego Radio City Music Hall. - Jeśli jesteście zaszczepieni, jesteście bezpieczni. Żadnych masek. Żadnego dystansu społecznego" począwszy od środy.

"Osoby niezaszczepione (przeciwko Covid-19) nadal powinny nosić maski" i utrzymywać dystans społeczny - zalecił.

Maski będą nadal wymagane w transporcie publicznym, w szkołach, domach opieki i w niektórych innych miejscach komunalnych, nawet wśród zaszczepionych - zastrzegł gubernator. Dodał również, że prywatne firmy mogą nadal nakładać własne zasady dotyczące noszenia masek na klientów i innych gości.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w ostatnich tygodniach gwałtownie spadły w całym kraju; od końca marca odnotowano spadek o 78 proc.

Gubernator Cuomo poinformował, że 7 listopada powróci Maraton Nowojorski; na razie będzie w nim mogła wziąć udział ograniczona liczba do 33 tys. biegaczy, ale limit ten może się zmienić w najbliższych miesiącach, jeśli sytuacja będzie się poprawiać.

Radio City Music Hall zostanie ponownie otwarte w czerwcu przy pełnej przepustowości, ale tylko dla zaszczepionych osób; imprezą inaugurującą będzie TriBeCa Film Festival.

Dwie zawodowe drużyny koszykarskie w mieście, Knicks i Nets, również będą mogły zwiększyć frekwencję na nadchodzących playoffach, z większością miejsc zarezerwowanych dla osób, które dostały szczepionki.

Tymczasem w nocy z niedzieli na poniedziałek w Nowym Jorku po raz pierwszy od ponad roku w pełni ruszyło metro. "Jeśli chodzi o ponowne otwarcie metra, pierwszy poranek nieprzerwanej obsługi kolejki wypadł dobrze" - ocenił przewodniczący Metropolitan Transportation Authority (MTA), Pat Foye.

"Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że możemy przywrócić usługę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu - przyznał Foye w radiu WINS. "To jest ważne dla gospodarki Nowego Jorku, restauracji, barów, klubów nocnych itp., dla pracodawców i pracowników, którzy muszą dojeżdża do i z pracy, a to jest istotne również z psychologicznego punktu widzenia".

System został wyłączony między 1 w nocy a 5 rano od 30 kwietnia 2020 roku, aby pociągi i stacje mogły zostać zdezynfekowane. W lutym zamknięcie na noc zostało ograniczone między 2 w nocy a 4 nad ranem.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował w poniedziałek, że miasto rozmieści w metrze 250 więcej policjantów, aby walczyć z gwałtownym wzrostem przestępczości. Foye przekazał, że MTA wyśle 100 więcej własnych funkcjonariuszy i 100 więcej ochroniarzy z prywatnych firm.