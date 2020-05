USA: W stanie Nowy Jork wzrost liczby zgonów z powodu koronawirusa

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby o 15 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych Covid-19. Ponieważ jednak inne wskaźniki określające przebieg epidemii maleją, zapowiedział dalsze rozluźnianie restrykcji.

Ostatniej doby w całym stanie zmarło 109 osób zakażonych koronawirusem; poprzedniej - 84, czyli najmniej od marca.

"Ogólny trend jest wciąż dobry. 109 rodzin, które straciły ukochaną osobę, pozostaje w naszych myślach i modlitwach" - powiedział Cuomo.

Według ostatnich danych w stanie Nowy Jork zarejestrowano od początku wybuchu pandemii łącznie 364 745 przypadków zakażenia wirusem. Zmarło ponad 28 900 osób.

Podczas niedzielnej konferencji na Long Island gubernator mówił, że od niedzieli drużyny zawodowych lig sportowych mogą rozpocząć obozy treningowe w stanie, przestrzegając odpowiednich przepisów zdrowotnych.

"Od dzisiaj wszystkie profesjonalne ligi sportowe w Nowym Jorku będą mogły rozpocząć obozy treningowe. Wierzę, że mogą to zrobić dziedziny sportu, w których nie musi być widzów na stadionie. Zróbcie to! (…) Pozwoli to ludziom zostającym w domach czymś się zająć. To powrót do normalności" - ocenił Cuomo.

Jak dodał, w poniedziałek, w Dzień Pamięci (Memorial Day), otwarte zostaną kempingi i parki dla samochodów kempingowych. We wtorek weterynarze będą mogli wznowić praktykę.

Hrabstwa Nassau i Suffolk na Long Island przygotowują się do pierwszej fazy ponownego otwarcia firm i rozluźnienia obostrzeń, a Metropolitalny Zarząd Komunikacji (MTA) doda więcej wagonów do pociągów linii Long Island Rail Road. Gubernator przypomniał, że noszenie maseczek jest w transporcie publicznym obowiązkowe.

"Piszemy historię Nowego Jorku. Rozdział pierwszy (odmrażania) zajmował się sytuacją kryzysową (…) i przechodzimy do rozdziału drugiego, który otwiera się ponownie. (…) Trzeci będzie polegał na odbudowie i ożywianiu gospodarki" - wyjaśniał Cuomo.

Jego zdaniem nadeszła pora, aby poważnie przemyśleć, jak powinna wyglądać odbudowa kraju, w tym nowych lotnisk, transportu, infrastruktury, technologii, edukacji, telemedycyny i lepszego systemu opieki zdrowotnej.

Gubernator podał plażę na Long Island Jones Beach otwartą w 1929 roku jako przykład amerykańskich ambicji i pomysłowości. Siedem mil plaży wzdłuż wybrzeża zbudował urbanista i polityk Robert Moses Jones Beach wraz ze stanowymi robotnikami.

"Matka Natura tego nie zbudowała (…), my to zrobiliśmy" - podkreślił Cuomo.

