USA: W stanie Nowy Jork znów obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach

Od poniedziałku mieszkańcy stanu Nowy Jork będą musieli nosić maseczki w zamkniętych pomieszczeniach o charakterze publicznym, w których nie obowiązuje jeszcze wymóg przedstawienia dowodu zaszczepienia przeciwko Covid-19.

Jak poinformowała lokalna stacja radiowa 1010 WINS, zarządzenie w tej sprawie wydała w piątek gubernator Kathy Hochul.

Obowiązek wchodzi w życie 13 grudnia i potrwa do 15 stycznia. Władze zadecydują wówczas, czy termin ten przedłużyć.

"Biuro gubernatora zapowiedziało, że naruszenie przepisu podlega sankcjom, w tym maksymalnej grzywnie w wysokości do 1000 dolarów za każde złamanie postanowienia" - głosi zarządzenie.

Hochul przypomniała o tendencji wzrostowej o tej porze roku liczby przypadków wirusa, podobnie jak w zeszłym roku, wraz z ochłodzeniem i gromadzeniem się dużych grup ludzi w domach w okresie świątecznym.

"Wkraczamy w czas niepewności. Możemy albo coś zmienić albo liczba zakażeń będzie rosła, wymykając się spod kontroli" - ostrzegała gubernator.

Przekonywała, że jej priorytetem jest ochrona zdrowia obywateli.

"Nie chcę nigdy więcej powrócić do sytuacji, kiedy ludzie nie mogli bezpiecznie chodzić do pracy, nie mogli się gromadzić, dzieci nie mogły chodzić do szkół" - podkreśliła Hochul.

Zwróciła uwagę, że w tych częściach stanu, gdzie ludzie byli już wcześniej poddani rygorom pandemicznym, notuje się lepsze wskaźniki dotyczące m.in. liczby zakażeń niż w innych rejonach.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski