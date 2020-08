USA: W Waszyngtonie na ambasadzie pojawi się iluminacja honorująca "Solidarność"

W 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na gmachu ambasady RP w Waszyngtonie pojawi się honorująca "Solidarność" iluminacja świetlna. Podziwiać będzie ją można w poniedziałek od godz. 20 czasu miejscowego.

Już w sobotę wieczór na biało-czerwono na 15 minut podświetlony został popularny wśród turystów wodospad Niagara na granicy amerykańsko-kanadyjskiej. W niedzielę natomiast na molo w Santa Monica w Kalifornii polskie barwy narodowe ozdobiły wielki diabelski młyn w parku rozrywki.

W związku z obchodami rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w USA na biało-czerwono specjalne iluminacje - oprócz Waszyngtonu - podświetlą również budynki w Nowym Jorku i Chicago. W Wietrznym Mieście będzie to m.in. wieżowiec Wrigley Building. W poniedziałkowej rozmowie z polskimi dziennikarzami w Waszyngtonie ambasador RP Piotr Wilczek zauważył, że celem iluminacji honorujących "Solidarności" jest pokazanie, jak bardzo ważny był ten ruch społeczny, wyrażając przy tym nadzieję na "ożywienie pamięci" o nim.

Z powodu epidemii koronawirusa oprócz iluminacji w Waszyngtonie planowane są również wirtualne panele i dyskusje m.in. z udziałem lokalnych think tanków. Wilczek wyjaśnił, że chodzi o rozmowy o "kulturze +Solidarności+", o "tym, co wniosła +Solidarność+ do dziedzictwa światowego" i "przede wszystkim o tym, jaka była współpraca między amerykańskimi związkami zawodowymi i politykami a +Solidarnością+ i jak ogromne było wsparcie w Stanach Zjednoczonych dla tego ruchu".

Polski dyplomata zauważył także, że "+Solidarność+ była fenomenem, o którym teraz często się przypomina w związku z sytuacją na Białorusi". "Tutaj (w USA) poczucie jest takie, że +Solidarność+ zmieniła świat, ponieważ wprowadziła zasadniczą zmianę nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej i przyczyniła się do rozpadu Związku Radzieckiego" - powiedział Wilczek.

Ostatniego dnia sierpnia 40 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Porozumienie w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski