USA: W związku z zamieszkami na Kapitolu FBI aresztowało polityka z Nowego Meksyku

Ministerstwo sprawiedliwości USA poinformowało, że w Waszyngtonie aresztowany został w niedzielę komisarz hrabstwa Otero w stanie Nowy Meksyk Couy Griffin. Zarzuca mu się udział w zamieszkach na Kapitolu, które miały miejsce 6 stycznia.

Według amerykańskiej prasy w zeszłym tygodniu Griffin podczas spotkania władz hrabstwa Otero zapowiadał, że wróci do Waszyngtonu na zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta USA. Mówił, że będzie miał przy sobie dwa pistolety i zamierza skorzystać z praw, wynikających z drugiej poprawki do konstytucji, na mocy której obywatelom amerykańskim przysługuje prawo do posiadania i noszenia broni.

Na podstawie filmów, które Griffin zamieścił w mediach społecznościowych, ma on zostać oskarżony o "świadome wtargnięcie i przebywanie bez uprawnień w budynku o ograniczonym dostępie". Griffin przyznał się agentom FBI do stawianego mu zarzutu, ale utrzymywał, że nie brał udziału w aktach przemocy i po prostu "wpadł w tłum".

Griffin, założyciel ruchu "Cowboys for Trump", następnego dnia po zamieszkach na Kapitolu opublikował w Internecie wypowiedzi, od których odcięli się niemal wszyscy Republikanie w Nowym Meksyku. "Moglibyśmy zorganizować drugi wiec na tych samych schodach, na których byliśmy wczoraj, ale byłby to smutny dzień, ponieważ z tego budynku popłynęłaby krew" - pisał na Facebooku.

Griffin już wcześniej wzbudzał wiele kontrowersji swoimi wpisami w mediach społecznościowych. W lipcu zeszłego roku zwolenników ruchu Black Lives Matter nawoływał do "powrotu do Afryki", sprzeciwiał się też obostrzeniom w związku z pandemią koronawirusa, a na temat swoich przeciwników politycznych pisał: "Dochodzę do wniosku, że jedynym dobrym Demokratą jest nieżyjący Demokrata. Nie twierdzę tego w sensie fizycznym, nie chcę mordować Demokratów, ale twierdzę to w sensie politycznym".