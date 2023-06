USA: Wall Street mocno w górę po danych z rynku pracy USA

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów. Pretekstu do zakupu akcji dostarczyły najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 700 punktów, czyli o 2,12 proc. i wyniósł 33.762,76 pkt.

S&P 500 wzrósł o 1,45 proc. i wyniósł 4.282,37 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,07 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.240,77 pkt. Indeks zanotował szósty wzrostowy tydzień z rzędu.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 339 tys. Oczekiwano zwyżki o 195 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 294 tys., po korekcie z 253 tys.

Pomimo silnego wzrostu liczby miejsc pracy, stopa bezrobocia w USA wzrosła do 3,7 proc. z najniższego od 53 lat poziomu 3,4 proc. w kwietniu, oczekiwano 3,5 proc. Presja płacowa również ustępuje, co powinno zapewnić pewien komfort bankierom Fed walczącym o przywrócenie inflacji do celu 2 proc.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,3 proc. rdr, a mdm o 0,3 proc. vs. konsensus 4,3 proc. i 0,4 proc.

"Kluczowe są wynagrodzenia godzinowe, które okazały się zgodne z oczekiwaniami" - powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy Spartan Capital Securities w Nowym Jorku.

"Raport z pozoru wygląda na mocny, ale pokazuje, że płace nie rosną i zaczynają się wypłaszczać" - dodał.

Wycena rynkowa wskazuje na około 75 proc. szans, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na nadchodzącym posiedzeniu, choć istnieje około 50 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na czerwcowym lub lipcowym posiedzeniu Fedu.

Nastroje na rynkach poprawiło przyjęcie przez Senat USA ponadpartyjnej ustawy popieranej przez prezydenta Joe Bidena, która podnosi pułap zadłużenia rządu w wysokości 31,4 bln USD, zapobiegając pierwszej w historii niewypłacalności.

Zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów kompromisowy projekt ustawy przeszedł przez Senat stosunkiem głosów 63-36, uzyskując wystarczające poparcie ponadpartyjne, aby pokonać próg 60 głosów w izbie, aby uniknąć obstrukcji parlamentarnej.

Oczekuje się, że Joe Biden podpisze ustawę w piątek.

"Fakt, że sprawa może zostać rozwiązana, eliminuje pewne potencjalne zakłócenia" - powiedział Phil Shucksmith, zarządzający portfelem w Newton Investment Management.

Inwestorzy skupią się teraz na wpływie na rynek emisji kolejnych obligacji przez Departament Skarbu USA w celu uzupełnienia środków budżetowych, co może wywrzeć presję na płynność dostępną dla banków.

"Prawdopodobnie mamy do czynienia z pewnym stopniem odbudowy konta skarbowego" - powiedział Shucksmith, dodając, że to wraz z zacieśnianiem ilościowym oznacza, że nastąpi zaostrzenie warunków finansowych.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 71,98 USD za baryłkę, po wzroście o 2,7 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 2,9 proc. do 7,40 USD/b.