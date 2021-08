USA: Wały przeciwpowodziowe w Nowym Orleanie wytrzymały uderzenie huraganu Ida

Wały i bramy przeciwpowodziowe w Nowym Orleanie wytrzymały uderzenie huraganu Ida. Nie były jednak w stanie zapobiec zalaniu sąsiednich terenów - podało we wtorek amerykańskie radio publiczne NPR. Huragan spowodował śmierć trzech osób, a co najmniej 10 zostało rannych.

Wały i bramy przeciwpowodziowe, które chronią Nowy Orlean, "zdały najtrudniejszy egzamin od czasu, gdy rząd federalny wydał miliardy dolarów na modernizację systemu. (…) Nie mogły uratować niektórych sąsiednich społeczności przed niszczycielską falą sztormową" - podkreśla NPR.

Po katastrofalnym huraganie Katrina, który zniszczył miasto przed 16 laty, rząd federalny wydał 14,5 mld dolarów na projekty mające na celu lepsze zabezpieczenie Nowego Orleanu przed falą sztormową i powodziami.

"Poczynając od gigantycznej bariery przeciwpowodziowej na wschód od miasta, system jest 210-kilometrowym pierścieniem zbudowanym w celu powstrzymania fali sztormowej o wysokości około 9 metrów" - wyjaśnia NPR.

Zdaniem gubernatora Luizjany Johna Beli Edwardsa wstępne badanie wałów w całym stanie wykazało, że działają one dokładnie tak, jak zamierzano.

"Nie sądzimy, aby gdziekolwiek był teraz choć jeden fragment, który by został przerwany lub zawiódł. Przez kilka mniejszych wałów przez pewien czas przelewała się woda" - przyznał Edwards.

Powódź związana z huraganem nawiedziła m.in. zachodnie przedmieścia Nowego Orleanu - LaPlace. Prace nad oczekiwanym projektem wałów przeciwpowodziowych ruszyły tam dopiero niedawno. Przewiduje się, że nie zostaną ukończone przed rokiem 2024.

Profesor historii z Uniwersytetu Tulane Andy Horowitz, autor książki "Katrina: A History, 1915-2015", ostrzegł, że skuteczność wałów, które wytrzymały napór Idy, nie oznacza, że miasto jest w pełni zabezpieczone przed powodzią w związku ze zmianami klimatu.

Agencja Associated Press podała we wtorek, że dwie osoby zginęły, a co najmniej 10 innych zostało rannych po zawaleniu się odcinka autostrady w hrabstwie George, w Missisipi. Według policji przyczyną był ulewny deszcz towarzyszący huraganowi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski