USA: "Washington Post" poprawił tekst o "polskich obozach zagłady" po interwencji konsula honorowego RP

Amerykański dziennik "Washington Post" poprawił w poniedziałek na swym portalu tekst zawierający wzmiankę o "polskim" obozie zagłady w Treblince po interwencji konsula honorowego RP w Baltimore Richarda Poremskiego.

Jak powiedział PAP Poremski, wysłał on w poniedziałek pismo do redakcji gazety domagając się zmiany sformułowania "polski obóz zagłady" w odniesieniu do obozu w Treblince.

Fraza znalazła się w artykule o zmarłym w lutym Allanie Ryanie, byłym szefie zespołu amerykańskich śledczych zajmujących się ściganiem zbrodniarzy wojennych, którzy ukrywali się w USA, w tym strażników obozów w Treblince jak np. Fiodor Fiedorenko.

Po interwencji konsula, frazę zmieniono na "obóz zagłady w okupowanej przez nazistów Polsce", a pod tekstem dodano sprostowanie.

"Jako konsul honorowy mam obowiązek promować i bronić dobrego imienia Polski. A więc wykonuję tylko swoją pracę" - powiedział PAP Poremski, działacz polonijny w Baltimore.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński