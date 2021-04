USA: Waszyngtońskie muzea otworzą się w maju

Waszyngtońskie muzea, jedna z największych atrakcji turystycznych stolicy USA, planują otworzyć się w maju. Z uwagi na epidemię koronawirusa obiekty są zamknięte od grudnia.

Dotyczy to muzeów należących do federalnej sieci Smithsonian, do których wstęp jest darmowy. Położone w sercu Waszyngtonu obiekty, blisko Białego Domu, Kongresu i Pomnika Waszyngtona, odwiedzane są co roku przez miliony turystów.

Większość muzeów otwarta będzie od środy do niedzieli. W środku wymagane będą maseczki oraz zachowywanie dystansu.

Muzea Smithsonian zostały zamknięte w grudniu na skutek zarządzenia burmistrz Dystryktu Kolumbii Muriel Bowser, wydanego w związku z rosnącą liczbą wykrywanych przypadków koronawirusa.

Proces przywracania obiektów do pełnej działalności będzie stopniowy. 5 maja otworzyć się ma National Air and Space Museum, z największą na świecie kolekcję eksponatów statków kosmicznych.

Dziewięć dni później goście zostaną ponownie przyjęci m.in. w Narodowym Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów.

Następnie 21 maja eksponaty będzie można znów podziwiać m.in. w Narodowym Muzeum Historii Ameryki oraz Narodowym Muzeum Indian Amerykańskich.

Rok 2020 był w Waszyngtonie katastrofalny dla branży turystycznej. W ubiegłym roku obiekty Smithsonian w stolicy USA odwiedziło nieco ponad 3 mln osób. To zaledwie ułamek ruchu sprzed pandemii, gdy rocznie waszyngtońskie muzea Smithsonian odwiedzało ponad 20 mln gości.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski