USA: Weteran wojny w Wietnamie 53 lata po służbie otrzymał obywatelstwo

Ruben Sanchez był jednym z wielu imigrantów, którym ponad pół wieku temu obiecano amerykańskie obywatelstwo w zamian za służbę wojskową w Wietnamie. Władze USA złożoną mu obietnicę spełniły po 53 latach.

Pochodzący z Meksyku Sanchez do amerykańskiego wojska zaciągnął się w wieku 20 lat. "Władzę przejął Lyndon B. Johnson i zarządził nabór młodych ludzi takich jak ja. Cytował swojego poprzednika Johna F. Kennedy'ego: +Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was; pytajcie, co wy możecie zrobić dla kraju+" - wspomina weteran w lokalnej TV.

Jemu oraz wielu imigrantom w zamian za służbę obiecano amerykańskie obywatelstwo. Sanchez otrzymał je dopiero w 53 lata po powrocie z Wietnamu. Procedura trwała tak długo przez biurokrację.

Mężczyzna złożył przysięgę w mieście Harlingen w Teksasie - informuje w niedzielę portal Fox News. Wręczono mu również dokument, potwierdzający jego służbę wojskową i flagę, która powiewała nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych.

Składając Sanchezowi gratulacje, Patrick Roberts z lokalnych władz ocenił, że uroczystość jest "mocno spóźniona". "Powinieneś być obywatelem już dawno temu" - dodał.

Pytany przez lokalną telewizję, co teraz planuje, Sanchez odpowiedział, że "po prostu dobrze się zachowywać i robić dobre rzeczy".

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski