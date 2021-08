USA: Weterani boją się o życie Afgańczyków, którzy z nimi współpracowali

Dla amerykańskich weteranów wojskowych misji w Afganistanie ponowne, po 20 latach, przejęcie przez talibów kontroli nad większością kraju jest szokujące. Obawiają się o życie Afgańczyków, którzy z nimi współpracowali.

Gdy wiosną Amerykanie zaczęli wycofywać się z misji w Afganistanie, talibowie przystąpili do błyskawicznej ofensywy. W ciągu trzech miesięcy opanowali większość regionów; w niedzielę zajęli Kabul. Tego też dnia prezydent Aszraf Ghani uciekł z Afganistanu.

Marc Silvestri, który wrócił z Afganistanu, spędziwszy tam dziesięć lat, mówi, że był za wycofaniem wojsk z Afganistanu, ale obserwowanie jak chaotycznie potoczyły się wydarzenia zszokowało nie tylko jego, ale i wielu innych weteranów. "Byłem za wycofaniem. Uważałem, że przyszedł na to czas. Trwało to ponad dwadzieścia lat, wydano miliardy dolarów. Nie spodziewałem się jednak takiego tempa i bezczelności ze strony talibów" - zaznaczył.

Dodał, że rozczarowało go, że po treningach i dofinansowaniu od armii amerykańskiej, afgańskie wojsko "zwyczajnie złożyło broń i oddało swój kraj".

Według Chada Frossa, również weterana, wycofanie wojsk "od zawsze zapowiadało się na chaos", niezależnie od tego, kto byłby u władzy, ponieważ Amerykanie "nie zrozumieli Afganistanu". "Wiele osób będzie pytało: dlaczego? Nie miało sensu być tam dłużej i patrzeć, jak ludzie umierają albo tracą części ciała, albo popadają w obłęd. Ale jednocześnie zastanawiam się, co by to zmieniło gdybyśmy tkwili tam dłużej, skoro nawet za kolejnych 20 lat skończyłoby się to tak samo" - powiedział w rozmowie z AFP.

Prezydent Joe Biden oświadczył w poniedziałek, że pomimo obecnych wydarzeń nie zatrzyma akcji wycofywania wojsk amerykańskich z Afganistanu. Obiecał ewakuację "tysięcy" obywateli USA i Afgańczyków, którzy współpracowali z siłami amerykańskimi, są na miejscu i obawiają się zemsty ze strony talibów.

Bezpartyjna, skupiająca weteranów organizacja Iraq and Afghanistan Veterans of America (IAVA) wezwała w poniedziałek władze USA do sprowadzenia Afgańczyków współpracujących z Amerykanami do Stanów Zjednoczonych bez "marnowania czasu". "Musimy dotrzymać obietnic danych tym, którzy tak wiele poświęcili w naszym imieniu" - powiedział Tom Porter z IAVA. Porównał obecną sytuację do zakończenia wojny wietnamskiej w 1975 r., kiedy Amerykanie opuszczali Sajgon, zostawiając tamtejszych mieszkańców samych sobie.