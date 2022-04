USA: Wiceminister MFiPR w Nowym Jorku: chcemy, by na forum katowickim mocno wybrzmiał przekaz dotyczący Ukrainy

Promocji 11. Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w ONZ służyła wizyta wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w Nowym Jorku. Wyraziła pragnienie, żeby w Katowicach szczególnie mocno wybrzmiał przekaz dotyczący Ukrainy.

Największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast zagości w czerwcu w Katowicach. Wiceszefowa funduszy i polityki regionalnej mówiła o tym m.in. w trakcie obrad wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego (ZO) ONZ na temat Nowej Agendy Miejskiej. Informowała o przebiegu przygotowań do Światowego Forum Miejskiego, zapewniając w kontekście inwazji rosyjskiej na Ukrainę, że w Polsce jest bezpiecznie i termin wydarzenia zaplanowanego na 26-30 czerwca nie ulegnie zmianie.

Do najważniejszych zagadnień podejmowanych w debacie Zgromadzenia Ogólnego zaliczyła tworzenie w miastach takich warunków, żeby żyło się w nich lepiej.

"Światowe Forum Miejskie idealnie wpisuje się w te założenia. Na forum będziemy pokazywać, jakie są to rozwiązania i jak różne kraje je realizują" - wyjaśniła PAP wiceminister.

Wskazywała na polskie doświadczenia wiążące się z transformacją i rewitalizacją miejską odpowiadające na wyzwania klimatyczne bądź wynikające z pandemii Covid-19. Mówiła, że miasta powinny być też odporne na różnorakie kryzysy np. zdrowotne czy te jawiące się w obliczu wybuchu wojny.

"My te działania podejmujemy. Przygotowujemy jako rząd aktualizację krajowej polityki miejskiej do roku 2030. Ten dokument będzie rządową wizją rozwoju miast. Chcemy go pokazać podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach - mówiła wiceminister.

Uczestniczyła ona w bilateralnych rozmowach z ministrami, w tym z Czech, Argentyny i Hiszpanii. Rozmowy dotyczyły możliwości włączenia się tych państw w tworzenie programu forum, precyzowaniu, jak te państwa mogą przyłączyć się do programu forum.

"Chcemy, żeby podczas forum szczególnie mocno wybrzmiał przekaz dotyczący Ukrainy" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Za istotne uznała włączenie do dialogu kobiet. Poinformowała, że ten temat pojawiał się w rozmowach z głównym organizatorem Światowego Forum Miejskiego, czyli UN-Habitat. Przywołała argument, że ponad 90 proc. uchodźców przybyłych z Ukrainy do Polski to kobiety z dziećmi.

Wiceminister wspomniała o rozmowach z dyrektor wykonawczą UN-Habitat Maimunah Mohd Shariff. Koncentrowały się na logistyce i programowaniu forum.

"Już dzisiaj mamy zarejestrowanych 5200 osób z całego świata. 78 proc. z nich deklaruje chęć przyjazdu do Katowic i stacjonarnego udziału w forum. Myślę, że na dwa miesiące przed rozpoczęciem 11 edycji to bardzo dobry wynik" - oceniła wiceszefowa MFiPR.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski