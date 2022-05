USA: Wiceprezydent Harris w Buffalo: przeciwstawmy się niesprawiedliwości

Jest to pora dla dobrych ludzi, aby przeciwstawić się niesprawiedliwości – nawiązywała w sobotę do masowych strzelanin wiceprezydent Kamala Harris. Przybyła do Buffalo na pogrzeb 86-letniej Ruth Whitfield, najstarszej ofiary ataku na supermarket w tym mieście.

Nabożeństwo w Mount Olive Baptist Church, podkreśla lokalna telewizja News 1, stały się wezwaniem do działania i emocjonalnym apelem o położenie kresu nienawiści i przemocy, która wstrząsnęła krajem. Harris odniosła się do tragedii w Buffalo, w teksańskim Uvalde i innych masowych strzelanin.

"Rodzina (Whitfield) i 9 innych rodzin w Buffalo odczuwają teraz ból. Nie jestem w stanie nawet wyrazić naszego zbiorowego bólu jako narodu z powodu tego, co odczuwacie w tak ekstremalny sposób" - powiedziała Harris.

Whitfield, matka byłego komisarza straży pożarnej w Buffalo, Garnella Whitfielda, była w sklepie Tops Friendly Market kiedy napastnik, 18-letni Payton Gendron, otworzył ogień.

"Nie pozwolimy, aby mali ludzie wywoływali strach w naszych społecznościach. (…) Nie będziemy tego tolerować. Dość tego. Zgromadzimy się razem kierując się tym, co nas łączy i nie pozwolimy, aby ludzie, którzy kierują się nienawiścią, rozdzielali nas lub sprawili, że będziemy zastraszeni" - dodała Harris.

Na sobotnie uroczystości żałobne przybył m.in. burmistrz Nowego Jorku Eric Adams. Nieco ponad tydzień temu w Buffalo był prezydent Joe Biden i pierwsza dama USA dr Jill Biden. Spotkali się z rodzinami ofiar strzelaniny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski