USA: Wiceszef MSZ: Narodowe Święto Niepodległości łączy Polaków

Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, to jeden z dni w kalendarzu, które łączą wszystkich Polaków, ocenił sekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk. Wskazał na zasługi Polonii m.in. dla zachowania polskości i upamiętniania ważnych rocznic narodowych.

W okolicznościowym przesłaniu, które PAP otrzymał za pośrednictwem polskiego konsulatu w Nowym Jorku, Wawrzyk uznał za zaszczyt zajmowanie się sprawami Polonii i Polaków za granicą. Docenił ich zasługi wiążące się z podtrzymywaniem polskiej tożsamości, pielęgnowaniem tradycji, kultury, języka oraz pamięci o narodowych bohaterach.

"Tylko dzięki temu można budować nowoczesny patriotyzm, działać na rzecz rozwoju państwowego, narodowego i społecznego" - ocenił wiceszef resortu.

Z podziwem wyrażał się o umiejętności wkładu środowisk polonijnych w rozwój krajów zamieszkania, nie tracąc zarazem poczucia łączności z krajem swego pochodzenia lub przodków.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych od kilku lat stara się upamiętniać takie osoby i przekazywać wiedzę o nich przez przedsięwzięcie +Polacy Światu - etiudy filmowe, publikacje książkowe, wystawy, kalendarze. Wykorzystujemy różne kanały komunikacji, aby upowszechniać dokonania tych zasłużonych ludzi w jak najszerszych kręgach społecznych" - zapewniał Wawrzyk.

Przypominając, że rok 2020 przynosi rocznicę związaną z Mazurkiem Dąbrowskiego, polskim hymnem państwowym, zwrócił uwagę na ważność symboli narodowych będących spoiwem, łączących Polaków w kraju i zagranicą.

"Rząd RP wspomaga i finansuje przedsięwzięcia służące nie tylko zachowaniu materialnej spuścizny i dorobku polskiej emigracji, ale także budujące postawy solidarności, społecznikostwa, profesjonalizmu, przedsiębiorczości" - zauważył sekretarz stanu w MSZ.

Nawiązując do napaści Rosji na Ukrainę, akcentował, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Trzeba je pielęgnować i szanować.

"Dzisiaj jeszcze bardziej niż w poprzednich latach potrzebne jest zjednoczenie wokół spraw polskich. Niezbędna jest jedność Polaków w Polsce i poza jej granicami" - argumentował Wawrzyk.

Przyznał też, że Polonia i Polacy za granica zawsze wspierali dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Komplementując starania diaspory, uznał je za wzmacnianie polskiego głosu na arenie międzynarodowej. Zachęcał wszystkich do udziału we wspólnym śpiewaniu hymnu państwowego 11 listopada o godz. 12.00 czasu polskiego.

"Niech Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi tego dnia na całym świecie, jednocząc nas wszystkich pod biało-czerwoną flagą" - nawoływał wiceszef MSZ.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski