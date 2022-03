USA. Wiceszefowa dyplomacji USA: dostarczanie pomocy Ukrainie może być coraz trudniejsze

Dostarczanie pomocy Ukrainie może być coraz trudniejsze w nadchodzących dniach, ale będziemy musieli znaleźć sposób, żeby to kontynuować - powiedziała w poniedziałek wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman podczas wizyty w Hiszpanii.

"To kluczowe, byśmy wysyłali to, o co prosi Zełenski. On wie, czego potrzebuje jego wojsko" - powiedziała Sherman podczas briefingu w Madrycie, cytowana przez agencję Reutera. "To może być coraz trudniejsze w nadchodzących dniach i będziemy musieli znaleźć inne sposoby, by tym się zająć" - dodała.

Zastępczyni sekretarza stanu podkreśliła, że USA i sojusznicy wysłali dotąd na Ukrainę "nadzwyczajną" ilość uzbrojenia. Według cytowanych przez amerykańskie media oficjeli Pentagonu, wśród wysłanej pomocy wojskowej było 17 tys. pocisków przeciwczołgowych i ok. 2 tys. pocisków przeciwlotniczych. Jak podał "New York Times", choć Rosja dotychczas nie zakłócała tych dostaw, przedstawiciele administracji spodziewają się, że wkrótce może się to zmienić.