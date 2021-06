USA: „Wielkie otwarcie” w Kalifornii - stan znosi większość obostrzeń pandemicznych

W ramach „wielkiego otwarcia” amerykański stan Kalifornia o północy z poniedziałku na wtorek zniósł większość restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Od wtorku nie obowiązują już żadne przepisy stanowe dotyczące dystansu społecznego ani limity dopuszczalnej liczby klientów w restauracjach, barach, klubach nocnych, supermarketach, salach gimnastycznych, stadionach itp. W większości miejsc maseczek nie muszą nosić zaszczepione osoby, choć firmy i hrabstwa wciąż mogą tego żądać.

"Kalifornia chce wysłać na lato wiadomość, że życie w Złotym Stanie coraz bardziej zbliża się do normalności. Gospodarka w pełni wznowiła działalność po raz pierwszy od 15 miesięcy, a ludzie mogą w dużej mierze powrócić do stylu życia sprzed pandemii" - podkreśla lokalna telewizja KTLA.

Jak dodaje, fani baseballu mogą przychodzić bez maseczek na mecze Dodgersów i Giantsów. Disneyland, który od kwietnia wpuszczał tylko mieszkańców Kalifornii, otwiera podwoje dla wszystkich turystów.

Jedną z najbardziej dotkniętych gałęzi przemysłu podczas pandemii była turystyka, która teraz pragnie nadrobić straty.

"Jeśli chodzi o nasze niezwykłe miasta, kultowe atrakcje, to branża jest gotowa na rozwinięcie czerwonego dywanu dla odwiedzających Kalifornię, z całego kraju, a nawet świata" - powiedziała cytowana przez KTLA Caroline Beteta, prezes i dyrektor generalny organizacji turystycznej Visit California.

Powrót do nowej normalności w Kalifornii przypisuje się m.in. temu, że stan ma obecnie jeden z najniższych w USA wskaźników zakażeń koronawirusem. Ponad 70 proc. dorosłych mieszkańców przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

"Z całym szacunkiem, ale niech reszta Stanów Zjednoczonych zalewa się łzami. Nie ma stanu w Ameryce, który oferuje więcej. (...) Jesteśmy (...) przygotowani do powrotu z fanfarami" - zapewniał gubernator Gavin Newsom.

Dla uświetnienia sukcesu wylosuje on w telewizji 10 nazwisk mieszkańców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki. Każdy z nich otrzyma 1,5 miliona dolarów. Na nagrody w koronawirusowej loterii przeznaczono łącznie 116 mln dolarów. Zwycięzcy będą mogli mogą odebrać pieniądze, gdy zostaną w pełni zaszczepieni.

Ogłaszając "wielkie otwarcie", Newsom zwracał jednak uwagę, że nie oznacza to całkowitego zakończenia pandemii. Podczas wielkich wydarzeń wciąż wymagane będzie zachowanie środków ostrożności. Osoby uczestniczące w koncertach, imprezach sportowych lub innych dużych zgromadzeniach z udziałem ponad 5 tys. osób będą musiały pokazać dowód na to, że są zaszczepione lub uzyskały negatywny wynik testu. Uczestnicy imprez plenerowych z udziałem ponad 10 tys. osób są zachęcani do tego samego.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski