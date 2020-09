USA: Wirtualne powitanie Nowego Roku na nowojorskim Times Square

Uroczystości sylwestrowe na Times Square w Nowym Jorku w tym roku będą miały niemal wyłącznie wirtualny przebieg z powodu koronawirusa. Wobec pandemii organizatorzy zapowiadają jeszcze ciekawsze niż zwykle atrakcje dla całego świata z wykorzystaniem technik cyfrowych.

"Na Times Square pojawią się znacznie nowsze i ulepszone oferty wirtualne, wizualne i cyfrowe, w uzupełnieniu do ograniczonej rozrywki na żywo, co wciąż znajduje się w fazie przygotowań" - wyjaśnił Tim Tompkins, prezes Times Square Alliance, który wraz Countdown Entertainment, jest współproducentem noworocznej imprezy.

Według organizatorów trwają starania, aby dostosować coroczne wydarzenie do wymuszonych koronawirusem wymogów dystansu społecznego i innych środków ostrożności.

W ostatnich latach na powitanie Nowego Roku przybywało na słynny plac po około 2 mln ludzi. W tym roku ma się tam pojawić bardzo niewielkie grono wyróżnionych. Będą wśród nich najważniejsi pracownicy z pierwszej linii frontu walki z wirusem, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, osoby udzielające pierwszej pomocy, przywódcy społeczności i inne osoby, które wybijały się w rozwiązywaniu problemów roku.

Uroczystość ma odzwierciedlać tematy, wyzwania i inspiracje roku 2020. Organizatorzy zapowiadają, że podobnie jak wcześniej obchody noworoczne wzbogacą wiadomości, ciekawe postacie i najnowsza popkultura.

"Ludzie na całym świecie są gotowi dołączyć do nowojorczyków w przywitaniu Nowego Roku kultowym Ball Drop (opuszczaniem kuli). Wyrażam uznanie (...) za znalezienie bezpiecznego, kreatywnego i innowacyjnego sposobu dla nas wszystkich, aby kontynuować świętowanie 100-letniej tradycji. Nowy Nok oznacza nowy początek i cieszymy się, że możemy to świętować" - podkreślił burmistrz miasta Bill de Blasio.

Tradycja inaugurującego nadejście Nowego Roku w Nowym Jorku opuszczania kryształowej kuli z masztu 23-kondygnacyjnego gmachu One Times Square, położonego w sercu Manhattanu, datuje się od 1907 roku.

Właściciel One Times Square, Jamestown, firma zajmująca się inwestycjami i zarządzaniem na rynku nieruchomości, przygotowuje jednocześnie projekt sylwestrowej extravaganzy. Organizatorzy twierdzą, że budują wirtualny świat Times Square i uzupełniającą aplikację do transmisji widowiska, aby każdy mógł doświadczyć niezwykłych przeżyć i celebrować w niezwykłych czasach nadejście Nowego Roku razem z nowojorczykami.

One Times Square został zbudowany jako dawna siedziba dziennika "The New York Times" w 1904 roku. Jest uznawany za centralny element tradycji sylwestrowej. Prestiżowe położenie i atrakcyjna powierzchnia reklamowa należy do najbardziej poszukiwanej przez biznes i różne instytucje. Niemal cały budynek jest otoczony ekranami LED wynajmowanymi reklamodawcom.

"Jedyną rzeczą, która nigdy się nie zmieni, jest upływający czas i nadejście Nowego Roku o północy 31 grudnia" - zauważył Tompkins, zapowiadając podanie wkrótce więcej szczegółów na temat uroczystości.

"Tak czy inaczej, będziemy świętować z wami w jakiejś formie 31 stycznia" - zapewnił prezes Times Square Alliance.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski