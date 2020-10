USA: Władze apelują do nowojorczyków o rezygnację z podróży świątecznych

Burmistrz Bill de Blasio i gubernator Andrew Cuomo wezwali we wtorek nowojorczyków do rezygnacji z podróży w Święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie. Wyjazdy mogą się bowiem przyczynić do wzrostu zakażeń koronawirusem.

Zbliżające się Święto Dziękczynienia, a także Boże Narodzenie są w Ameryce okresem nasilenia podróży związanych z odwiedzinami krewnych i przyjaciół oraz wycieczkami urlopowymi. Władze Nowego Jorku obawiają się, że może to zniweczyć postępy osiągnięte w batalii z pandemią.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio wezwał rząd federalny, aby zobowiązał wszystkich podróżnych krajowych i zagranicznych do wykazania przed wejściem na pokład samolotu, że mają negatywny wynik testu na obecność Covid-19.

"Ci, którzy podróżują, powinni zdać sobie sprawę jak ważne jest poddanie się testom, a także, że w stanie Nowy Jork obowiązują bardzo surowe przepisy o kwarantannie. Zdecydowana większość stanów amerykańskich znajduje się teraz na liście objętych wymogiem kwarantanny" - zaznaczył burmistrz.

Jak przypomina "Politico" kilka linii lotniczych odstąpiło od wymogu zachowania dystansu społecznego na pokładzie. Nie ograniczają już mającej to zapewnić sprzedaży biletów.

Jak przewidują przedstawiciele władz miejskich nadchodzący okres świąteczny będzie decydujący w staraniach Nowego Jorku o powstrzymanie pandemii wirusa.

De Blasio zapowiedział, że miasto ma współpracować ze stanem Nowy Jork, aby zwiększyć liczbę testów na lotniskach LaGuardia i JFK.

"W Nowym Jorku grozi nam realna groźba drugiej fali. (…) Nie możemy pozwolić, aby wszystkie nasze postępy wyparowały. Ponieważ wiele osób podróżuje tutaj, a wielu z nas podróżuje gdzie indziej, szybko rozprzestrzenia to chorobę" - przekonywał burmistrz.

Do unikania niepotrzebnych podróży wciąż namawia ludzi gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. We wtorek przyłączył Kalifornię do listy obszarów, z których przybysze muszą się poddać w Nowym Jorku 14-dniowej kwarantannie. Lista obejmuje obecnie 41 stanów i terytoriów Stanów Zjednoczonych. Żadne obszary nie zostały z niej usunięte.

Kwarantanna obowiązuje każdą osobę przybywającą z obszaru z pozytywnym wynikiem testów wyższym średnio w ciągu siedmiu dni niż 10 na 100 tys. mieszkańców. Do objęcia nią kwalifikują się także pobliskie stany New Jersey, Connecticut i Pensylwania, a ostatnio Massachusetts. Według gubernatora zastosowanie wobec nich restrykcji jest obecnie praktycznie niemożliwe.

Cuomo wciąż nawołuje jednak, aby nowojorczycy, na ile to możliwe, zaniechali zbędnych podróży między pobliskimi stanami, dopóki nie znajdą się one poniżej ustalonego progu kwarantanny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski