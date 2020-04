USA: Władze miejskie rozdadzą nowojorczykom 275 tys. maseczek

Ponad 1000 pracowników miejskich w Nowym Jorku zostanie przydzielonych do patroli w parkach i innych miejscach publicznych, by sprawdzać, czy ludzie przestrzegają przepisów o dystansie społecznym. Rozdadzą też 275 tys. maseczek.

O zaplanowanej akcji powiadomił w czwartek podczas konferencji prasowej burmistrz Bill de Blasio. Nowy Jork przygotowuje się do kolejnego etapu walki z pandemią w miesiącach letnich. Już w tym tygodniu w różnych miejscach publicznych tysiące masek rozdawanych jest bezpłatnie.

Władze przewidują, że latem setki tysięcy ludzi pojawią się w parkach i innych miejscach pod otwartym niebem. Pragną zapewnić, aby nowojorczycy przestrzegali nałożonych restrykcji i nie przyczynili się do rozprzestrzenienia jeszcze na większą skalę SARS-Cov-2.

Według burmistrza miasto przyspiesza akcję przeprowadzania testów na koronawirusa. Na zlecenie władz ruszyła też produkcja fartuchów chirurgicznych dla pracowników służby zdrowia, leczących zakażonych. 11 ośrodków wykona w tym tygodniu 14 tys. testów. Do 18 maja ich liczba wzrośnie do 43 tys. w 30 lokalizacjach.

"Coraz więcej testów w społecznościach, przeżywających najcięższe czasy w obliczu koronawirusa, wtapia się w prawdziwą operację testowania i tropienia (kontaktów ludzi zakażonych) w całym mieście. Docierają do każdego zakątka w pięciu dzielnicach" - oświadczył de Blasio.

Pośród nowych ośrodków testowania wymienił Jonathan Williams Houses na Brooklynie, St. Nicholas Houses na Manhattanie i Woodside Houses w Queensie. Kolejne zostaną otwarte w weekend w klinikach Ida G. Israel na Brooklynie i Dyckman na Manhattanie.

Z informacji burmistrza wynika, że lokalne firmy produkują obecnie 125 tys. fartuchów chirurgicznych tygodniowo. Miliony fartuchów uszyje fabryka w Wietnamie i zostaną one przewiezione samolotem do Nowego Jorku.

"Jesteśmy teraz przekonani, że będziemy mieli wystarczająco dużo fartuchów chirurgicznych, aby wystarczyło do połowy maja" - powiedział de Blasio.

Pytany o wytyczne rządu federalnego, dotyczące batalii z wirusem, nazwał wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa "smutnymi" i "niespójnymi". Przyznał, że potrzebna jest większa pomoc federalna w celu dalszego testowania. Jego zdaniem skupienie się na najbardziej dotkniętych SARS-Cov-2 społecznościach miasta ostatecznie pomoże wszystkim nowojorczykom.

"Oto, co wiemy w Nowym Jorku: jeszcze nie pokonaliśmy tej choroby i zamierzamy przyjąć twardą postawę" - oznajmił.

Burmistrz oburzył się z powodu doniesień o domniemanym pozostawieniu w domu pogrzebowym Andrewa T. Cleckleya na Brooklynie zwłok w niechłodzonych furgonetkach z powodu niewydolności systemu kostnic w mieście. Nazwał to postępowaniem "absolutnie nie do przyjęcia".

"Dlaczego, do cholery, nie zaalarmowali stanu, który to reguluje, ani nie poszli na posterunek policji i nie poprosili o pomoc? (…) Zróbcie coś, a nie zostawiajcie tam ciał. To dla mnie nie do pomyślenia" - podkreślił de Blasio.

Jak zauważyła na swym portalu internetowym telewizja CNBC nekropolie, cmentarze, krematoria i kostnice w Nowym Jorku zostały przytłoczone ofiarami pandemii koronawirusa, która zabiła prawie pięć razy więcej nowojorczyków w ciągu dwóch miesięcy niż ataki terrorystyczne z 11 września.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski