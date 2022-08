USA: Władze Missisipi wzywają ludność z okolic rzeki Pearl do ewakuacji

Mieszkańcy obszarów położonych na terenach w pobliżu rzeki Pearl w stanie Missisipi stoją w obliczu powodzi. Ponieważ może ona spowodować więcej szkód, niż w 2020 roku, kiedy zalała ponad 600 domów, władze wzywają ludność do ewakuacji.

Burmistrz Jackson, Chokwe Antar Lumumba, zapowiedział, że powódź może nawiedzić miasto już w niedzielę wieczorem. Wezwał mieszkańców, aby byli gotowi do ewakuacji i ostrzegł, że mogą być poza domami przez kilka dni, a nawet do dwóch tygodni. Zapewnił o wzmocnieniu patroli, które będą chronić mienie ludzi.

"Przygotujcie się tak szybko jak to możliwe. Jeśli byłeś jedną z wcześnie dotkniętych społeczności w 2020 roku, jest prawdopodobne, że będziesz też wcześnie dotkniętą w 2022 roku" - cytuje Lumumbę lokalna telewizja WAPT.

Poziom wody na rzece, w pobliżu Jackson, wynosił w piątek po południu ponad 10,5 metra. Początkowe prognozy wskazywały, że nie przekroczy 10,2 m, czyli mniej niż 11,1 m odnotowanych w roku 2020. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że już w poniedziałek rano może sięgać niemal 11 m.

John Sigman, dyrektor dystryktu zaopatrzenia w wodę, Pearl River Valley Water Supply District, powiedział, że operatorzy zbiornika położonego na północ od Jackson uwalniają stopniowo wodę, aby nie dopuścić do jej zbyt dużego przyrostu. Zwiększyli zrzut wody z 1557 litrów na sekundę w piątek do 1699 w sobotę.

"Nie chcemy mieć do czynienia z niekontrolowaną sytuacją. To co robimy teraz, to wypuszczanie trochę więcej wody niż napływa" - tłumaczył Sigman.

Kierownictwo dystryktu przyznało, że zrzut może zostać ponownie zwiększony w ciągu najbliższych 24 godzin. Niewykluczone, że wówczas woda dosięgnie domów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski