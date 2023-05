USA: Władze ostrzegają przed nielegalnym przekraczaniem granicy po wygaśnięciu ograniczeń migracyjnych

Granica między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem "nie jest szeroko otwarta" - ostrzegł w czwartek amerykański minister bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorkas w kontekście przygotowań Waszyngtonu do zniesienia o północy ograniczeń migracyjnych, które wprowadzone zostały w związku z pandemią Covid-19.

"Chcę jasno powiedzieć: nasza granica nie jest szeroko otwarta. Osoby przekraczające naszą granicę nielegalnie i bez podstawy prawnej dla pobytu (w USA) będą natychmiast (…) wydalane" - powiedział Mayorkas na konferencji prasowej.

Restrykcje migracyjne, znane jako Title 42, zostały wprowadzone w 2020 r. za prezydentury Donalda Trumpa, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa. W praktyce pozwoliły na szybkie wydalanie migrantów do Meksyku lub kraju pochodzenia. Do tej pory władze USA wykorzystywały Title 42 ok. 2,5 mln razy, z czego ok. 2 mln razy już za kadencji Joego Bidena.

Waszyngton już wcześniej ogłosił nowe kroki, by ograniczyć nielegalną imigrację, m.in. ustanawiając dodatkowe ośrodki przetwarzania wniosków imigracyjnych w krajach Ameryki Łacińskiej, zwiększając możliwości legalnej migracji oraz przyspieszając deportacje nielegalnych migrantów.

2 maja szef Pentagonu Lloyd Austin zatwierdził wysłanie 1,5 tys. żołnierzy na granicę z Meksykiem, by wspomóc pracę funkcjonariuszy służb granicznych w związku z wygasającym o północy Title 42.

Mimo to władze oczekują, że po zniesieniu Title 42 dojdzie do znacznego zwiększenia napływu nieudokumentowanych migrantów, nawet do 10-13 tys. dziennie. Jak pisze agencja Reuters, na kilkanaście godzin przed wygaśnięciem ograniczeń wielu migrantów, głównie z Kuby, Wenezueli, Haiti i Nikaragui, zgromadziło się przy granicy amerykańsko-meksykańskiej.