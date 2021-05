USA: Władze skonfiskowały ok. 2 mld dolarów skradzionych z programów pomocowych Covid-19

Służby specjalne (Secret Service) w USA skonfiskowały i zwróciły władzom stanowym ok. 2 mld dolarów skradzionych z funduszy pomocowych Covid-19 dla bezrobotnych. Nazwały to typowym cyberoszustwem.

Nadużycia wykryto w co najmniej 30 amerykańskich stanach. Władze ustaliły, że wielu naciągaczy ubiegało się bezpodstawnie o zasiłki w ramach tzw. Pandemic Unemployment Assistance.

"To typowe cyberoszustwo, z którym mamy do czynienia co roku. Obecnie spotęgowało je ustanowienie dodatkowych funduszy z powodu Covid. (…) Przestępcy rzeczywiście w pełni wykorzystywali programy, aby je ograbić" - wyjaśnił stacji CNBC agent Roy Dotson z Secret Service.

Według agenta dwa miliardy to tylko "ostrożne szacunki". Łupem oszustów mogły paść większe kwoty. Dochodzenie w tej sprawie wciąż jest w toku.

Stacja NBC poinformowała w lutym, że większość z 50 stanowych agencji pracy nie zna jeszcze pełnego zakresu swoich strat.

"Wyobrażam sobie, że zajmie kolejny rok lub dwa, aby to uporządkować" - przewidywał Dotson.

W minionym roku służby specjalne wysłały do instytucji finansowych ostrzeżenia na temat kont, na które mogły zostać wpłacone pieniądze.

Dotson wyjaśnił, że oszuści zazwyczaj kradli tożsamość osób, które kwalifikowały się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Inne przypadki dotyczyły ludzi, którzy nawet nie złożyli wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Biuro Inspektora Generalnego Ministerstwa Pracy w raporcie wydanym w marcu stwierdziło, że co najmniej 89 z szacowanych 896 mld dolarów w funduszach programu ubezpieczeń dla bezrobotnych "mogło być wypłaconych nieprawidłowo, a znaczna część może być przypisana oszustwom".

Jak podkreśla CNBC, Ministerstwo Pracy zapowiedziało współpracę z Secret Service, Ministerstwem Sprawiedliwości i innymi agencjami, "aby energicznie ścigać tych, którzy oszukują program (…) oraz zabezpieczyć świadczenia przeznaczone dla bezrobotnych ludzi".

Służby specjalne powiadomiły też o przechwyceniu ponad 640 mln dolarów wyłudzonych głównie z funduszy pożyczkowych dla małych firm, zachęcanych, aby utrzymywały swoich pracowników na liście płac (Paycheck Protection Program), a także dla małych przedsiębiorstw lub prywatnych niedochodowych organizacji, które doznały znacznych szkód ekonomicznych w ramach programu obejmującego klęski żywiołowe itp. (Economic Injury Disaster Loan Program).

Dotychczas władze wszczęły około 690 dochodzeń w sprawie ubezpieczenia od bezrobocia. 720 śledztw łączy się z programami pożyczek.

CNBC ujawniło wcześniej, że miliony dolarów w funduszach Covid-19 zostały wyprane poprzez internetowe platformy inwestycyjne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski