USA: Władze stanowe precyzują - w strzelaninie w Teksasie zginęło 19 dzieci i dwoje dorosłych

Spośród 21 osób zabitych we wtorkowej strzelaninie w mieście Uvalde w Teksasie w USA 19 to uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej, a dwoje to dorośli, w tym nauczycielka i napastnik, który został zastrzelony przez służby - sprecyzował rzecznik teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Wcześniej senator stanu Teksas Roland Gutierrez informował opinię publiczną, że wśród zabitych jest 18 dzieci i troje dorosłych.