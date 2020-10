USA: Władze Waszyngtonu apelują o maseczki i dezynfekowanie rąk w Halloween

Władze Waszyngtonu apelują, by w tym roku zachować szczególną ostrożność w trakcie świętowania Halloween, które przypada na sobotę. Apelują o zakładanie maseczek, dezynfekowanie rąk i kreatywność przy rozdawaniu cukierków.

Epidemia oznacza spore ograniczenia w trakcie święta, w którym Amerykanie co roku spędzają czas ze swoimi sąsiadami i rywalizują z nimi na przydomowe ozdoby. Część wydarzeń przenosi się do internetu. Niektórzy rodzice planują polowanie na słodycze drive-through zamiast pukania z przebranymi dziećmi od drzwi do drzwi.

"Zachęcamy do bezpieczeństwa - noszenia maseczek i dezynfekowania rąk" - mówi Jonathan Russell z władz miejskich Waszyngtonu. "Zobaczymy, jak niektórzy mieszkańcy wykazują się pomysłowością i kreatywnością, jeśli chodzi o dostarczanie cukierków" - dodaje.

W trakcie Halloween mali przebierańcy tradycyjnie chodzą od drzwi do drzwi z okrzykiem "cukierek albo psikus" i zbierają słodycze.

Przed rokiem w Waszyngtonie święto odbywało się przy temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza. W tym roku ma być znacznie zimniej - 11 stopni Celsjusza.