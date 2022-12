USA: Władze wprowadzą od 5 stycznia wymóg testu na Covid-19 dla podróżujących z Chin

Władze USA wprowadzą od 5 stycznia wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19 dla wszystkich podróżujących z Chin do Stanów Zjednoczonych - zapowiedzieli w środę amerykańscy urzędnicy. To reakcja na falę zakażeń w ChRL po złagodzeniu covidowych restrykcji.

Jak przekazali podczas briefingu prasowego przedstawiciele administracji USA zajmujący się zdrowiem publicznym, od 5 stycznia wszystkie osoby, które zaczną podróż w ChRL, Hongkongu i Makau będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19 wykonany najpóźniej dwa dni przed wylotem.

Wymóg będzie obowiązywać bez względu na narodowość i status zaszczepienia. Będzie też dotyczył osób wylatujących z lotnisk w Vancouver, Toronto i Seulu, jeśli były one na terytorium Chin na dwa dni przed lotem.

Nowe regulacje to efekt doniesień o przechodzącej przez ChRL potężnej fali zakażeń koronawirusem po zakończeniu utrzymywanej przez ponad dwa lata polityki "zero covid". To także reakcja na brak informacji przekazywanych przez chińskie władze.

"Mamy bardzo ograniczone informacje i bazy danych dotyczące wariantów (koronawirusa) krążących obecnie w Chinach" - powiedział jeden z amerykańskich oficjeli.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński