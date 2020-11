USA: "WP": Republikanie podzieleni w ocenie oskarżeń Trumpa o fałszerstwa wyborcze

Republikańscy politycy nie mówią jednym głosem o wystąpieniu Donalda Trumpa, w którym rzucał on oskarżenia o nieprawidłowości w podliczaniu głosów z wtorkowych wyborów prezydenckich - pisze w piątek "Washington Post".

Gazeta zwraca uwagę, że prezydent wzywał wcześniej do wstrzymania liczenia głosów w Pensylwanii, gdzie nieznacznie wygrywał, ale utracił przewagę miarę podliczania ich w części stanu faworyzującej Joe Bidena. Jednocześnie wzywał do kontynuowania liczenia w Arizonie, gdzie przewaga byłego wiceprezydenta się kurczyła.

Po czwartkowym przemówieniu Trumpa wypowiadali się na ten temat kongresmeni i inni wybieralni politycy Partii Republikańskiej, których opinie przytacza "Washington Post".

Przywódca większości republikańskiej w Senacie Mitch McConnell nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów Trumpa. "Każdy legalny głos powinien być podliczony. Nie mogą być (uwzględnione) żadne złożone nielegalnie. Obserwować ten proces muszą wszystkie strony. Od tego są tutaj sądy, aby stosować prawo i rozstrzygać spory" - napisał na Twitterze.

W podobnym tonie wyrażała się senator Susan Collins z Maine. "Do ustalania szczegółowych zasad wyborów uprawnione są stany. (…) Zarzuty o nieprawidłowościach mogą rozstrzygać sądy. Wszyscy musimy uszanować wynik wyborów" - apelowała.

Twierdzenia Trumpa m.in. o oszustwach w Pensylwanii i innych stanach wciąż podliczających rezultaty głosowania powielali m.in. przywódca mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy oraz senatorowie Lindsey O. Graham i Ted Cruz.

"Prezydent Trump wygrał te wybory" - deklarował McCarthy w Fox News. Z kolei na Twitterze pisał: "Republikanie nie zostaną uciszeni. Żądamy przejrzystości. Wymagamy dokładności. Domagamy się ochrony legalnych głosów".

Graham przekonywał w Fox News, że wybory w Pensylwanii są nieuczciwe. Uzasadniał to niewpuszczaniem wszystkich obserwatorów do lokali, gdzie liczone są głosy. "Dlaczego nie wpuszczają tam ludzi? Ponieważ nie chcą, aby ludzie widzieli, co tam robią" - ocenił.

"WP" przypomina, że proces liczenia głosów mogą obserwować przedstawiciele z obu partii. Jest ponadto transmitowany na żywo w internecie.

Cruz nawiązywał w Fox New do budzącej kontrowersje potyczki z roku 2000 między Republikaninem George'em W. Bushem oraz Alem Gore'em, kiedy o wyniku wyborów na Florydzie, przesądzającej o zwycięstwie w całym kraju, zadecydował Sąd Najwyższy. Twierdził, że Demokraci chcieli "ukraść wybory".

"Odpowiedzią, którą chcę zobaczyć, wynikiem, który chcę zobaczyć, jest policzenie każdego legalnie oddanego głosu i wygrana prezydenta" - tłumaczył.

Wystąpienie Trumpa komentowali także jego republikańscy krytycy, m.in. senator Mitt Romney, gubernator Maryland Larry Hogan oraz członek Izby Reprezentantów Will Hurd, któremu kończy się kadencja.

Romney akcentował, że "liczenie każdego głosu jest podstawą demokracji". "Ten proces jest często długi, a dla kandydatów frustrujący. (…) Głosy będą liczone. W przypadku domniemanych nieprawidłowości zostaną one zbadane i ostatecznie rozstrzygnięte w sądzie. Miej wiarę w demokrację, naszą konstytucję i naród amerykański" - apelował senator.

Zdaniem Hogana, który nie głosował na Trumpa, nie ma usprawiedliwienia dla wprowadzającej w błąd retoryki prezydenta. "Ameryka liczy głosy i tak jak zawsze musimy uszanować wyniki. (…) Żadne wybory ani osoba nie są ważniejsze niż nasza demokracja" - tweetował.

Do uszanowania głosu każdego Amerykanina wzywał Hurd. "Urzędujący prezydent podważający nasz proces polityczny i kwestionujący bez dowodów legalność głosów niezliczonych Amerykanów jest nie tylko niebezpieczny i zły, ale również podważa fundamenty, na których został zbudowany ten kraj" - pisał kongresmen na Twitterze.

"WP" dostrzegł, że co najmniej jedna osoba z wewnętrznego kręgu Trumpa publicznie odrzuciła jego roszczenia. Zalicza do nich bliskiego sojusznika prezydenta, byłego gubernatora New Jersey Chrisa Christie, który pomógł mu w kampanii wyborczej. W środę potępił on przedwczesne oświadczenie Trumpa, że został zwycięzcą, kiedy pozostały do policzenia miliony głosów. W czwartek mówił, że prezydent sieje niezgodę. "Pokaż nam dowody. Nie słyszeliśmy dzisiaj nic o jakichkolwiek dowodach. (…) Wszystko, do czego prowadzą takie rzeczy, to zaognianie (sytuacji) bez informowania" - ocenił Christie w telewizji ABC.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski