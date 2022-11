USA: WSJ: Grupa senatorów wezwała Bidena do dostarczenia Ukrainie dronów Grey Eagle

Ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów wezwała administrację prezydenta USA Joe Bidena do dostarczenia Ukrainie zaawansowanych dronów szturmowych MQ-1C, znanych jako Grey Eagle - poinformował we wtorek "The Wall Street Journal". Ich zdaniem technologia ta może pomóc armii ukraińskiej utrzymać impet na polu bitwy.

"Przekazanie Ukrainie MQ-1C zapewni znaczącą długoterminową przewagę i potencjał do zmiany strategicznego kursu wojny na korzyść Ukrainy" - napisali senatorowie w oficjalnym liście, cytowanym przez "WSJ".

Zwrócili także uwagę, że charakterystyka operacyjna BSP Gray Eagle, a także śmiertelność ich uderzeń i przeżywalność tych dronów "uzupełniłyby istniejące systemy uzbrojenia używane przez Ukraińców", a także "zwiększyłyby skuteczność działań sił zbrojnych Ukrainy".

Senatorowie zaznaczyli, że szkolenie ukraińskich żołnierzy do prowadzenia działań bojowych z użyciem MQ-1C potrwałoby 27 dni. "A gdyby Ukraina miała te drony, mogłaby znaleźć i zaatakować rosyjskie okręty wojenne na Morzu Czarnym, przełamując narzuconą blokadę i zmniejszając podwójną presję na ukraińską gospodarkę i światowe ceny żywności" - podkreślili senatorowie.

W zeszłym tygodniu CNN podała, powołując się na urzędników amerykańskiej administracji i Kongresu, że Waszyngton badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów Gray Eagle, z których zostałyby usunięte wrażliwe technologie i komponenty.

"Stany Zjednoczone zastanawiają się, jak zmodyfikować śmiercionośnego drona, by ewentualna utrata jego wrażliwej technologii na polu walki była mniej niebezpieczne dla USA. Rozwiązanie tego problemu może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Ukraina je otrzyma" - mówili rozmówcy CNN.

Kilka dni wcześniej administracja Bidena oficjalnie odmówiła przekazania Ukrainie dronów Grey Eagle, aby uniknąć eskalacji konfliktu z Rosją.

Według anonimowych przedstawicieli władz Pentagon odmówił Ukrainie, ponieważ zdaniem USA przekazanie dronów Gray Eagle MQ-1C stanowiłoby sygnał dla Moskwy, że Stany Zjednoczone dostarczają uzbrojenie, które mogłoby zostać użyte przeciwko celom wewnątrz Rosji.