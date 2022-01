USA wspierają Litwę w jej konflikcie z Chinami

Przedstawicielka USA ds. Handlu Katherine Tai wyraziła w piątek silne poparcie USA dla Litwy i Unii Europejskiej w obliczu „presji gospodarczej” ze strony Chin za otwarcie w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu, oświadczyło jej biuro.

W piątek Katherine Tai rozmawiała telefonicznie z Valdisem Dombrovskisem wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

Dwa dni wcześniej Tai rozmawiała na ten sam temat z litewskim ministrem spraw zagranicznych Gabrieliusem Landsbergisem.

Litwa jest pod presją Chin, które domagają się cofnięcia jej decyzji z ubiegłego roku zezwalającej Tajwanowi na otwarcie de facto ambasady w Wilnie.

Chiny odwołały swojego ambasadora na Litwie i obniżyły status placówki dyplomatycznej, a także wywierają presję na firmy, takie jak np. niemiecki gigant części samochodowych Continental, aby przestały używać litewskich komponentów. Zablokowała też litewskim towarom i ładunkom wjazd do Chin.

"Katherine Tai podkreśliła znaczenie współpracy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi w celu przeciwdziałania presji dyplomatycznej i gospodarczej przy wsparciu różnych instytucji, w tym Rady ds. Handlu i Technologii USA-UE", oświadczyło jej biuro, odnosząc się też do wspólnej inicjatywy zainicjowanej przez Tai i Dombrovskisa we wrześniu ubiegłego roku, mającej wzmocnić więzi transatlantyckie, by lepiej konkurować z Chinami.

Tai i Dombrovskis rozmawiali również o współpracy w celu rozwiązania problemu "globalnej, nierynkowej nadwyżki mocy produkcyjnych" w stali i aluminium, nawiązując do chińskiej nadprodukcji metali, która zalała światowe rynki.