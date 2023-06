USA: Wśród żydowskich wyborców Joe Biden miałby w przyszłorocznych wyborach znacznie większe poparcie niż Donald Trump

Wśród żydowskich wyborców prezydent Joe Biden miałby w przyszłorocznych wyborach znacznie większe poparcie niż eks-prezydent, Donald Trump - wynika z badań opisanych w poniedziałek przez Jewish Telegraphic Agency.

Badanie zrealizowano w początkach czerwca na 800 zarejestrowanych wyborcach. Wynika z niego, że choć w ogólnonarodowych badaniach prezydent Biden cieszy się poparciem wyższym o zaledwie 4 pkt. procentowe (49 do 45 proc.), to wśród wyborców żydowskich zagłosowałoby na niego aż 72 procent uprawnionych (na Trumpa - 22 proc). Oznacza to, że elektorat ma trwałe sympatie polityczne i w około 70 procentach wspiera kandydatów demokratycznych, podobnie jak w czasie wcześniejszych wyborów.

Badacze zauważyli jednak niewielką grupę o przeciwnych poglądach politycznych. Należą do niej Żydzi ortodoksyjni, z których ogromna większość wolałby oddać głos na byłego prezydenta. Także i w tym wypadku badani mają niezmienne poglądy - ortodoksi popierali Trumpa również w poprzednich wyborach.

Badacze pytali również o najważniejsze amerykańskie problemy polityczne. Z 10 zaproponowanych tematów respondenci najczęściej (37 proc.) wybierali przyszłość demokracji, 28 proc uznało, że najistotniejsza jest gospodarka, 26 proc. jest zdania, że kluczowy jest spór wokół prawa do przerywania ciąży. Co czwarty badany wybrał z listy globalne ocieplenie, a niemal taka sama grupa twierdzi, że nie ma niczego ważniejszego niż spór o dostęp do broni.

Zaledwie 6 proc. badanych uznało, że Izrael należy do wyborczych priorytetów zamieszkującej Amerykę diaspory.