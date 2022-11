USA: Wyborcy w Vermoncie, Kalifornii i Michigan zagłosowali w referendach za prawem do legalnej aborcji

Wyborcy w amerykańskich stanach Vermont, Kalifornia i Michigan opowiedzieli się w przeprowadzonych we wtorek referendach za prawem do legalnej aborcji - informuje w środę dziennik "New York Times", opierając się na niepełnych wynikach. Głosowanie odbyło się kilka miesięcy po orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, które unieważniło konstytucyjne prawo do aborcji, powodując niemal całkowity zakaz przeprowadzania tego zabiegu w części stanów.

W stanie Vermont, po przeliczeniu 95 proc. głosów okazało się, że 77,5 proc. wyborców poparło propozycję stworzenia "konstytucyjnego prawa do osobistej autonomii reprodukcyjnej", czyli m.in. do podjęcia decyzji o aborcji.

W Kalifornii 65,3 proc. wyborców opowiedziało się za "wolnością reprodukcyjną" po przeliczeniu prawie 40 proc. głosów, w tym za prawem do aborcji i stosowania środków antykoncepcyjnych. Za podobnym prawem zagłosowało 55,5 proc. mieszkańców stanu Michigan, gdzie przeliczono dotąd 82 proc. głosów.

Z kolei w Montanie głosowano w sprawie regulacji dotyczącej ochrony niemowląt urodzonych na każdym etapie ciąży. "Takie prawo prowadziłoby do traktowania jako przestępców pracowników służby zdrowia, którzy nie dołożyliby wszelkich starań, aby uratować życie niemowlęciu urodzonemu podczas próby aborcji, w wyniku porodu naturalnego lub cesarskiego cięcia" - podał "New York Times". Po przeliczeniu 73 proc. głosów 52,7 proc. wyborców opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu nowej regulacji.

W Kentucky 52,6 proc. wyborców, przy 86 proc. przeliczonych głosów, sprzeciwiło się wprowadzeniu poprawki do konstytucji stanowej, która stanowiłaby, że ten akt prawny nie przewiduje prawa do aborcji ani wymogu jej finansowania. W - jak przypomina AP - głęboko konserwatywnym stanie obowiązuje już prawie całkowity zakaz aborcji, a najnowsze głosowanie nie zmieni tego prawa.

Według sondażu VoteCast przeprowadzonego na zlecenie Associated Press przez Uniwersytet Chicago, około dwóch trzecich amerykańskich wyborców uważa, że aborcja powinna być dozwolona w większości przypadków. Tylko jedna na 10 badanych osób stwierdziła, że aborcja powinna być nielegalna w każdym przypadku. Pytanie o tę kwestię zadano ponad 90 tysiącom głosujących w całym kraju.