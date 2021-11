USA: Wybory burmistrza Nowego Jorku: głosowała mniej niż ćwierć wyborców

Mniej niż jedna czwarta wyborców w Nowym Jorku wzięła udział w wyborach municypalnych, decydując, kto będzie burmistrzem, rewidentem miejskim, rzecznikiem praw obywatelskich i zasiądzie w Radzie Miasta. Taka tendencja utrzymuje się od lat - pisze "New York Post".

"Frekwencja w wtorkowych wyborach municypalnych w Nowym Jorku wpisuje się w wieloletnią tendencję spadkową. Oddano nie więcej niż 1,2 mln głosów, a to oznacza, że w wyborach wzięło udział 24 proc. uprawnionych do głosowania - podkreśla w swym czwartkowym wydaniu gazeta w oparciu o dane Rady Wyborczej (BOE).

Tabloid przypomina, że niska frekwencja nie jest w Nowym Jorku niczym wyjątkowym. Począwszy do 2005 r. w każdym głosowaniu na burmistrza w mieście, które na ponad 4,9 mln zarejestrowanych wyborców, uczestniczyło średnio 1,3 mln ludzi.

Prawie kompletne dane Komisji Wyborczej pokazują, że głosy na burmistrza oddało 1,02 mln nowojorczyków. Obejmuje to wczesne głosowanie jak też wtorkowy dzień wyborów. Dodatkowo 181 tys. kart wyborczych zostało wysłanych pocztą.

Oznacza to, że liczba głosów oddanych w wyborach burmistrza mieści się tradycyjnie w przedziale od 1,09 do 1,2 mln. W latach 2009 i 2017 głosowało 1,15 mln wyborców. W 2013 roku liczba ta wyniosła 1,09 mln.

W przesądzających zazwyczaj o rezultatach ostatecznego głosowania czerwcowych prawyborach Demokratów, wzięło udział 942 tys. osób - przypomina dziennik. Wyłoniony wówczas kandydat Partii Demokratycznej, Eric Adams, faktycznie okazał się zwycięzcą rywalizacji." Wstępne wyniki wyborów pokazują, że najwyższa frekwencja podczas wczesnego głosowania i w dniu wyborów (31 proc.) miała miejsce w Staten Island. Republikanie opowiedzieli się tam za Curtisem Sliwą - polsko-włoskim przedsiębiorcą, który tam zwyciężył, ale przegrał jednak we wszystkich pozostałych dzielnicach" - pisze "NYP".

Manhattan, który zazwyczaj jest potęgą w polityce miejskiej, zajął drugie miejsce z frekwencją 23 proc. we wczesnym głosowaniu i w dniu wyborów. Ostateczna frekwencja może wzrosnąć do 28 proc., jeśli każda odesłana pocztą karta wyborcza zostanie uznana za ważną - pisze "New York Post".

Karty wyborcze podczas wczesnego głosowania oraz w dniu wyborów oddało tylko 20 proc. uprawnionych osób w dzielnicach Queens i Brooklyn. Maksymalnie odsetek głosujących może tam wzrosnąć do 24 proc., po dotarciu kart wysłanych pocztą.

Najniższa frekwencja była w Bronksie. Głosowało tam tylko od 15 proc. elektoratu do 18 proc., jeśli uwzględnić karty wysłane pocztą.

"Urzędnicy BOE nie podali jeszcze liczby oddanych we wtorek tymczasowych kart do głosowania (dla osób niepełnosprawnych, starszych itp.)" - pisze "NYP", podkreślające, że w niewielkim stopniu wpłynie ona na ostateczne dane o frekwencji.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski