USA wyciągają rękę. Dla Chin to za mało, w tej kwestii dociskają śrubę

Pomimo napięć na linii Pekin-Waszyngton dwustronny handel kwietnie. Jednak dystans między Chinami i USA rośnie mimo uprzejmych deklaracji, a pole realnej współpracy szybko się kurczy. Strona chińska ciągle nie uzyskała tego, czego oczekiwała najbardziej.

Wymiana handlowa Chin i USA osiągnęła w ubiegłym roku najwyższą wartość w historii.

W takich okolicznościach przedstawiciele administracji prezydenta USA Joe Bidena dość regularnie odwiedzają Państwo Środka w poszukiwaniu porozumienia.

Czy liczne wizyty przedstawicieli amerykańskich w Chinach to przejaw szukania porozumienia, czy wyraz słabości USA?

26 sierpnia 2023 r. sekretarz handlu USA Gina Raimondo rozpoczęła trzydniową wizytę w Chinach. Jeszcze przed rozpoczęciem wizyty departament handlu wydał oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że podróż do Chin jest następstwem spotkania przywódców obu państw w listopadzie ubiegłego roku. Sekretarz Raimondo natomiast oczekuje konstruktywnych rozmów na tematy dotyczące relacji handlowych, wyzwań stojących przed amerykańskim biznesem oraz obszarów potencjalnej współpracy.

Ukłon administracji prezydenta Joe Bidena w stronę Chin

Przyjazd pani sekretarz poprzedził znamienny gest. Kilka dni przed wizytą Raimondo 27 chińskich firm zostało usuniętych z listy podmiotów mających zakaz dostępu do amerykańskich technologii.

Pierwszym przystankiem w podróży był Pekin, gdzie Raimondo spotkała się z ministrem handlu Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Wangiem Wentao. W trakcie rozmów przyznała, że stabilne relacje gospodarcze są niezwykle ważne, gdyż przynoszą korzyści obu stronom. Dowodem jest wartość wymiany handlowej Chin i USA, która wynosi blisko 700 mld dolarów. Z kolei minister Wang wyraził gotowość na pracę na rzecz stworzenia bardziej stabilnych warunków politycznych, które zwiększyłyby zarówno handel, jak i inwestycje.

Najważniejszym wymiernym rezultatem tego spotkania była zgoda obu stron na utworzenie grupy roboczej ds. kwestii handlowych oraz mechanizmu informowania o egzekwowaniu kontroli eksportu. Grupa robocza ma się składać z przedstawicieli rządu oraz sektora prywatnego. Jej spotkania mają mieć regularny charakter, tj. odbywać się dwa razy do roku, a pierwsze jej zebranie zaplanowane jest na początek 2024 r. Z kolei wspomniany mechanizm ma służyć „zmniejszeniu nieporozumień” dotyczących działań związanych z bezpieczeństwem narodowym USA.

Sztuczna inteligencja, działania antynarkotykowe i ochrona środowiska wśród tematów rozmów

W trakcie drugiego dnia wizyty sekretarz handlu USA odbyła aż 3 spotkania: z premierem Li Qiangiem, wicepremierem He Lifengiem i ministrem kultury i turystyki Hu Hepingiem.

Delegacje Chin i USA zgodziły się podjąć współpracę w niektórych dziedzinach. Jedną z nich jest sztuczna inteligencja (SI). W czerwcu tego roku prezes OpenAI, twórcy ChatGPT, Sam Altman porównał brak konsultacji obu mocarstw w dziedzinie SI do proliferacji broni atomowej (tym terminem określano rozprzestrzenianie broni masowego rażenia oraz środków i jej przenoszenie do tzw. krajów ryzyka).

Obecna deklaracja współpracy być może jest odpowiedzią na ten apel. Należy jednocześnie pamiętać, że amerykańskie produkty generatywnej SI nie są legalnie dostępne w Państwie Środka, w którym opracowywane są rodzime rozwiązania zgodne z rządowymi wytycznymi.

Drugą z dziedzin współpracy ma być kwestia handlu fentanylem. To niezwykle silny narkotyk, który - jak podaje amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami - odpowiada za 70 tys. zgonów w USA rocznie.

Choć w 2019 r. w ChRL weszło prawo nakładające ograniczenia na wszystkie etapy produkcji i handlu tą substancją, to ze względu na braki w jego egzekwowaniu Chiny wciąż stanowią główne źródło dostaw tego narkotyku do Stanów Zjednoczonych.

Co więcej, na fali rosnących napięć wywołanych ubiegłoroczną wizytą na Tajwanie ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, chiński rząd w sierpniu ubiegłego roku zerwał współpracę z USA w zakresie przeciwdziałania handlowi narkotykami.

Zdaniem Vandy Felbab-Brown z amerykańskiego think tanku Brookings Institution Waszyngton i Pekin traktują sprawę narkotyków w skrajnie odmienny sposób. Dla USA jest to sprawa „techniczna”, której rozwiązanie leży w obopólnym interesie. Natomiast Chiny swoją „politykę antynarkotykową podporządkowują swoim celom geostrategicznym”.

Trzecia sprawa to kwestie ochrony środowiska naturalnego. W lipcu tego roku swoją wizytę w Państwie Środka złożył specjalny wysłannik ds. klimatu John Kerry, który stwierdził, że sprawy klimatu powinny zostać oddzielone od polityki. Wyraził również nadzieję na podjęcie rozmów przed kolejnym szczytem klimatycznym COP 28, który rozpocznie się 30 listopada w Dubaju.

Wizyta Kerry’ego stanowiła okazję do wznowienia prac specjalnej grupy roboczej ds. klimatu, której działalność została zawieszona również w wyniku ubiegłorocznej wizyty Nancy Pelosi. Obecne rozmowy sekretarz Raimondo zdają się kolejnym krokiem w dziedzinie współpracy na rzecz klimatu. Choć i w tej kwestii należy pamiętać o sporach na linii Pekin - Waszyngton.

Na początku 2023 r. w ChRL weszło w życie rozporządzenie ustanawiające system licencji dla producentów bardziej efektywnych ogniw fotowoltaicznych wykonywanych z czarnego krzemu, którzy chcieliby swój produkt eksportować. Nie powinien przy tym dziwić fakt, że głównym kierunkiem eksportu są Stany Zjednoczone.

Rozczarowanie Chin brakiem porozumienia dotyczącego półprzewodników

Pomimo zgody na współpracę w wymienionych obszarach strona chińska nie uzyskała tego, czego oczekiwała najbardziej, czyli zmiany stanowiska w sprawie półprzewodników. Od listopada ubiegłego roku firmy produkujące najbardziej zaawansowane półprzewodniki oraz urządzenia potrzebne do ich produkcji muszą ubiegać się o specjalną licencję od amerykańskiej administracji na sprzedaż tych produktów do Chin. Dla strony amerykańskiej jest to sprawa z zakresu bezpieczeństwa narodowego, co podkreśliła również sekretarz Raimondo.

Jak pokazują powyższe przykłady, kwestie uznane przez obie strony za pola do współpracy nie pozostają bezproblemowe. Warto jednak podkreślić fakt samych rozmów i ustanowienia pewnych kanałów komunikacji oraz fakt poszukiwania przez obie strony pola do wspólnych działań. Takie podejście może przysłużyć się zmniejszeniu napięć pomiędzy dwoma mocarstwami.

Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę opcję, że liczne wizyty przedstawicieli amerykańskich Pekin może uznać za wyraz słabości. Zakładając ten scenariusz, wysiłki amerykańskiej dyplomacji mogą zakończyć się całkowitym fiaskiem.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma