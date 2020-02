USA: Wyniki prawyborów w Partii Demokratycznej w Iowa opóźnione (aktualizacja)

Z powodu problemów technicznych Partia Demokratyczna z opóźnieniem ogłosi wyniki poniedziałkowych prawyborów prezydenckich w Iowa. Zgodnie z oczekiwaniami u Republikanów wygrał w tym stanie prezydent Donald Trump.

Partia Demokratyczna w USA nie poda wyników prawyborów w stanie Iowa aż do wtorkowego poranka czasu lokalnego - podał waszyngtoński portal The Hill, powołując się na źródło w tej partii. Stacja CNN informuje, że źródła nie potwierdzają, iż wyniki będą ogłoszone nad ranem, a jedynie "w jakimś czasie we wtorek".

Oznacza to, że w Polsce rezultaty poznamy prawdopodobnie dopiero po południu we wtorek.

Rzeczniczka Demokratów w Iowa Mandy McClure tłumaczy, że powodem opóźnienia są nieścisłości w zgłoszonych lokalnych rezultatach, a partia prowadzi obecnie kontrolę.

"Obok systemów elektronicznych do zliczania wyników korzystamy również ze zdjęć rezultatów i dokumentów na papierze, by sprawdzić, że wyniki się zgadzają" - zastrzegła.

Przedstawiciele Demokratów wykluczają jednocześnie atak hakerski.

"Washington Post" pisze o "długiej nocy" Partii Demokratycznej w Iowa, a portal The Hill o frustracji wśród przedstawicieli tego ugrupowania.

"Opóźnienie spowodowało powszechny chaos wśród kampanii prezydenckich oraz plotki o różnego rodzaju technicznych problemach" - ocenia na gorąco portal dziennika "New York Times". Media przypominają, że proces trwa znacznie dłużej niż przed czterema laty.

Do końcowych rezultatów z wystąpieniami nie czekali czołowi pretendenci Demokratów do prezydenckiej nominacji. Swoje przemówienia wygłosili m.in. były wiceprezydent Joe Biden, senator Elizabeth Warren oraz senator Bernie Sanders.

"Zgodnie ze znakami idziemy do New Hampshire zwycięscy" - powiedział z kolei były burmistrz South Bend w Indianie Pete Buttigieg, wskazując na kolejny stan, gdzie odbędą się prawybory. Media odnotowują, że bez oficjalnych rezultatów nie można jednak potwierdzić wygranej tego polityka w Iowa.

Przedstawiciele sztabów wyborczych przyznają zarazem w mediach społecznościowych, że wynik gorszy od przewidywanego przez sondaże osiągnął Biden.

Bez niespodzianki zakończyły się w Iowa prawybory u Republikanów. Jeszcze przed zliczeniem wszystkich głosów media ogłosiły zwycięstwo Trumpa. Po przeliczeniu ok. 95 proc. głosów przywódca USA cieszy się poparciem ponad 97 proc. lokalnych Republikanów i jest ich niekwestionowanym wygranym.

W związku z tym, że wybór Trumpa przez Republikanów był formalnością, uwagę opinii publicznej i mediów przykuwała głównie przedwyborcza batalia u Demokratów. Uznaje się ją za starcie establishmentu partii z pretendentami proponującymi rewolucyjne wręcz zmiany systemu politycznego USA. Partię Demokratyczną w starym wydaniu reprezentuje Biden, który prowadzi w ogólnokrajowych sondażach. Do grupy pretendentów uznawanych za progresywnych należy głównie Warren i Sanders.

Prawybory w Iowa są pierwszą weryfikacją szans wyborczych pretendentów do uzyskania partyjnych nominacji z udziałem elektoratu. Inaugurują serię głosowań w stanach w ramach prezydenckich prawyborów w USA.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski