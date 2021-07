USA: Wystartowała rakieta New Shepard z Jeffem Bezosem na pokładzie

Należąca do firmy Blue Origin rakieta New Shepard wystartowała we wtorek z portu kosmicznego w zachodnim Teksasie w ramach swojej pierwszej misji wyniesienia pasażerów na granicę przestrzeni kosmicznej.

Pojazd wzniósł się w powietrze o godzinie 15:12 (8:12 czasu lokalnego). Lot rakiety z kapsułą z pasażerami ma potrwać ok. 11 minut, z czego 4 minuty pasażerowie spędzą w stanie nieważkości. New Shepard wyniesie nowych astronautów na wysokość ok. 106 km nad powierzchnię Ziemi, ponad umowną - i uznawaną m.in. przez NASA - granicę atmosfery ziemskiej i przestrzeni kosmicznej. Po osiągnięciu apogeum rakieta ma samodzielnie powrócić na miejsce startu, zaś kapsuła zacząć powrót za pomocą spadochronu.

Na pokładzie pierwszego załogowego i komercyjnego lotu New Shepard są miliarder Jeff Bezos i jego brat Mark oraz 82-letnia pilotka Wally Funk i 18-letni student z Holandii Oliver Daemen. Funk będzie najstarszą, a Daemen najmłodszym w historii astronautą. Daemen jest jednocześnie pierwszym komercyjnym pasażerem Blue Origin. Bilet kupił mu jego ojciec, który miał zaproponować drugą najwyższą kwotę w aukcji. Daemen zastąpił anonimowego zwycięzcę aukcji, który ma polecieć w kolejnym locie, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.