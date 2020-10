USA: Wystartowała rakieta z zaopatrzeniem dla stacji ISS

Rakieta Antares z kapsułą towarową Cygnus wystartowała w piątek z bazy Wallops Island, w stanie Wirginia, wioząc zaopatrzenie dla obecnej i przyszłych załóg Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Kapsuła z ładunkiem ważącym 3,6 tony ma dotrzeć do stacji w poniedzialek.

Cygnus dostarczy astronautom m. in. ciśnieniowe zbiorniki powietrzne, które posłużą do likwidacji nieszczelności kadłuba stacji, kamerę najnowszej generacji do wykonywania panoramicznych zdjęć wyjść astronautów w przestrzeń kosmiczną oraz obiektów w samej przestrzeni a także toaletę przystosowaną dla kobiet, której skonstruowanie pochłonęło 23 mln dolarów.

W ładunku znalazła się także żywność, w tym przysmaki wysłane z myślą o zbliżającym się Święcie Dziękczynienia i Bożym Narodzeniu. Załoga dostanie m. in. wędlinę prosciutto, genueńskie salami, sery Gouda i brie, pomarańcze, gałązkowe pomidory oraz owoce żurawiny w czekoladzie.

Astronauci będą mogli za kilka tygodni zbierać rzodkiewkę wyhodowaną na pokładzie stacji, bowiem dostaną nasiona tego warzywa.

"Uprawa rzodkiewek na orbicie może wydawać się trywialna, ale w istocie oznacza przejście od badania podstawowej biologii roślin w kosmosie do jej produkcji, co będzie bardzo przydatne dla przyszłych badaczy Księżyca i Marsa" - powiedział Karl Hasenstein, profesor biologii na uniwersytecie stanu Luizjana.

W przyszłości planuje się rozszerzyć "kosmiczne uprawy" o większe warzywa, takie jak pieprz i duże pomidory.

Misja jest opóźniona o kilka dni bowiem start rakiety Antares, skonstruowanej przez koncern Northrop Grumman, utrudniała zła pogoda a później usterki oprogramowania.